為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中公車司機荒 民怨脫班誤點

    2025/11/23 05:30 記者蘇孟娟、張軒哲／台中報導
    公路局台中區監理所與嘉義區監理所聯合辦理中部大客車駕駛徵才活動，吸引民眾洽詢。 （記者張軒哲攝）

    公路局台中區監理所與嘉義區監理所聯合辦理中部大客車駕駛徵才活動，吸引民眾洽詢。 （記者張軒哲攝）

    台中公車路線多逾二百線，民眾屢抱怨公車脫班誤點，市議員楊典忠、林祈烽、施志昌、鄭功進等指出，台中市「公車司機荒」懸而未決，公車人車比掉到僅剩〇．九二，每輛公車駕駛不到一人，已影響班次穩定與服務品質，市府卻「放生」不解決；交通局長葉昭甫指出，有協調公車業者兩年來已幫駕駛加薪八千元，藉福利提升穩定駕駛人員，未來會協助改善工作環境。

    聯合辦理中部大客車駕駛徵才活動

    此外，為補足中部客運公車三百名人力缺口，公路局台中區監理所與嘉義區監理所，廿二日聯合辦理中部大客車駕駛徵才活動，邀集中部縣市十九家公路、市區及遊覽車客運公司現場徵才，順利媒合一五三人，南投縣一名卅歲施小姐在駕訓班學開大客車，即將投入職場，展現加入公路客運駕駛行列的高度意願。

    楊典忠說，公車司機面對長工時、頻繁繞駛、路況壓力及乘客糾紛等職場環境，造成新人不願進行、老司機想出走窘境，市府應正視駕駛真實負擔，他另建議市府導入「公車AI客服系統」，協助處理乘客查詢、班次資訊與簡易客服，減少司機與乘客間非必要爭議與衝擊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播