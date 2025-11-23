台中公車司機荒 民怨脫班誤點

公路局台中區監理所與嘉義區監理所聯合辦理中部大客車駕駛徵才活動，吸引民眾洽詢。 （記者張軒哲攝）

台中公車路線多逾二百線，民眾屢抱怨公車脫班誤點，市議員楊典忠、林祈烽、施志昌、鄭功進等指出，台中市「公車司機荒」懸而未決，公車人車比掉到僅剩〇．九二，每輛公車駕駛不到一人，已影響班次穩定與服務品質，市府卻「放生」不解決；交通局長葉昭甫指出，有協調公車業者兩年來已幫駕駛加薪八千元，藉福利提升穩定駕駛人員，未來會協助改善工作環境。

聯合辦理中部大客車駕駛徵才活動

此外，為補足中部客運公車三百名人力缺口，公路局台中區監理所與嘉義區監理所，廿二日聯合辦理中部大客車駕駛徵才活動，邀集中部縣市十九家公路、市區及遊覽車客運公司現場徵才，順利媒合一五三人，南投縣一名卅歲施小姐在駕訓班學開大客車，即將投入職場，展現加入公路客運駕駛行列的高度意願。

楊典忠說，公車司機面對長工時、頻繁繞駛、路況壓力及乘客糾紛等職場環境，造成新人不願進行、老司機想出走窘境，市府應正視駕駛真實負擔，他另建議市府導入「公車AI客服系統」，協助處理乘客查詢、班次資訊與簡易客服，減少司機與乘客間非必要爭議與衝擊。

