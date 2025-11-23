才為非洲豬瘟公開道歉 盧秀燕又稱委屈

台中市梧棲養豬場十月廿二日爆發非洲豬瘟疫情，成為台灣防疫破口。 （資料照，記者廖耀東攝）

兩週前才說「做得不夠好」又改口稱主動送驗 議員轟硬拗洗白

台中市十月廿二日爆非洲豬瘟疫情，台中市防疫作為荒腔走板惹議，台中市長盧秀燕兩週前才公開道歉，但她近日在議會答詢時卻改口大曝「委屈」，稱非洲豬瘟是台中市「主動送驗」，「很認真把問題找出來被罵到臭頭」；多名議員痛批她在風頭過後竟又開始甩鍋、自攬功勞企圖洗白卸責；盧秀燕昨被詢問此事，低調不願多回應。

請繼續往下閱讀...

盧：把關的人被罵到臭頭 不公平

台中爆發非洲豬瘟成台灣防疫破口，中央進駐台中急滅火，攜手台中市成功將疫情控制在單一養豬場，十一月六日起解封，盧秀燕六日也公開道歉，更拔官農業局、環保局長及動保處長；豬瘟疫情解封剛滿兩週，盧秀燕卻在市議會總質詢時大吐苦水，曝「委屈」心聲，稱非洲豬瘟事件是「我們主動送檢」、「發現的人、把關的人被罵到臭頭」、「若沒有我們通報，非洲豬瘟不知會擴散到全國哪裡」，這樣對認真稽查把關的人不公平。

議員：自欺欺人 只會甩鍋中央

相關發言昨火速發酵，不少人痛斥她在疫情風頭過後就急於洗白；議員江肇國指出，盧秀燕兩週前道歉稱市府「做得不夠好」，兩週過後竟開始攬功，企圖掩飾延遲採檢、案例場未依規蒸煮廚餘且傳舊照交差，市府未稽查把關渾然未覺，甚至用快遞送檢也只驗「豬隻呼吸道疾病」等疏漏，是農業部副研究員查覺有異主動建議加驗豬瘟，才及時發現疫情、動員避免疫情擴散，道歉剛滿兩週就開始硬拗，證明道歉全是假。

議員謝家宜也直指，台中市疫調過程漏洞百出，若非台中市怠於稽查、管理疏失，怎會爆非洲豬瘟，斥盧秀燕不是健忘，是只記得甩鍋，她的道歉並非真心認錯，全是政治考量。

議員陳俞融也斥，市府多番防疫作為荒腔走板，大家都看不下去，盧秀燕卻企圖自欺欺人，既不願面對自己的責任及市府的錯誤，連串失職只會甩鍋中央，自曝委屈「賣慘」，根本無心施政、不願負責、沒有擔當，不配做「媽媽市長」。

