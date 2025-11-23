非洲豬瘟全國狀態乾淨 廚餘養豬本週宣布明確政策

陳駿季表示，將召集所有的縣市政府精進防疫作為，本週也會宣佈更明確的廚餘養豬政策。（記者蔡淑媛攝）

台中梧棲養豬場十月爆發非洲豬瘟，疫情控制在單一案場，經過國軍多次強力清消，之前PCR檢測仍陽性，農業部長陳駿季廿二日表示，案例場經由再次清消檢驗，已檢測不到核酸陽性，目前全國疫情狀態都蠻乾淨，會召集所有縣市政府精進防疫作為，本週也將宣布更明確的廚餘養豬政策。

陳駿季昨表示，非洲豬瘟防疫人員每天都會召開工作會議，透過視訊、電話溝通，而中央應變中心不只針對台中市，對其他縣市的防疫情形也均掌握、未鬆懈。

梧棲養豬場已驗不到病毒

陳駿季說，未來會召集所有縣市政府精進防疫作為，充分檢討，針對過去未受地方政府重視的地方都會再去強化防疫。

對台中市長盧秀燕多次提及廚餘養豬政策，說過「中央不做我們做」，後來又改口「會在豬農及市民共識間尋求平衡」，廚餘全面禁養豬不是馬上實施等。

陳駿季指出，農業部過往政策是「原則禁止」，若符合特定條件，經過地方政府許可、核准有廚餘再利用許可，但這次戒養過程，的確聽到許多業者的聲音，本週將會有更明確廚餘養豬的政策，對外說明。

