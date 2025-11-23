校事會議爭議多 匿名檢舉將不受理

教育部長鄭英耀昨日出席台師大活動前受訪表示，教育部修正校事會議是要制度更好。（記者林曉雲攝）

教部預告修法 設「輔佐人」機制 落實親師生溝通

為防範師師相護，中小學校事會議處理不適任教師問題，但上路一年爭議多，教育部預告相關修法草案，增設公正客觀的過濾分流機制，增訂溝通先行、匿名不受理、受理決定處理流程、設立「輔佐人」機制等，對匿名檢舉造成的濫訴，草案明定在接獲檢舉後，校長應先邀集校事會議委員之教師代表、家長代表、一名專家共三人開會共同把關，如無具體內容、無檢舉人姓名等應不受理。

教育部長鄭英耀昨天表示，民主法治國家，老師如有不當，應可依法檢舉投訴，但檢舉人不應該躲在看不見的地方「無的放矢」，這對民主教育和校園民主反是傷害，教育部修法擋掉匿名濫訴進入校事會議，凡不具名檢舉就明定不予處理，讓不適任老師能夠退場，也保障適任老師可安心教學，預告期縮短為十四天，拚最慢今年年底前完成修法。

鄭英耀說明，分析進入校事會議的所有投訴案件中，不續任被解聘的老師僅約二％，高達六、七成皆是不具名投訴，不具名投訴造成校園紛擾、親師不信任，不利於友善校園和正常化教學環境。

鄭英耀說明，他上任教育部長一年半來，看到大多數的校長、老師、家長合作的非常好，不過校事會議先前設計是只要有投訴全都進入校事會議調查，確實造成爭議。

鄭英耀表示，教育部修正草案是回到教育專業，落實原本的親師生溝通合作機制，譬如由校長或主任透過巡堂、觀課、跟老師的溝通，瞭解老師的班級經營等，建立更順暢的支援教學機制，教學是專業，老師適不適合繼續留在校園工作，應優先由學校專業人員處理。

受理與分流判斷外移 國教盟支持

國教盟表達高度支持，理事長王瀚陽表示，國教盟建議可將受理與分流之判斷，外移到地方教育局處，學校與校長不需擔負受理與分流責任，由教育局處在不涉及個資揭露下，公開揭露案件量、審理平均時長等客觀數據。

解聘辦法2套程序綑綁 全教總反對

全教總則對教育部修法草案表達強烈譴責，理事長侯俊良表示，教育部「解聘辦法」修正草案逾越授權，且讓同一件情節輕微之投訴事件，遭兩套程序同時綑綁，更加深學校困境，也讓教師面對案件時更感覺到茫然；此外草案增訂決定受理與否過濾機制，是由校長找人，根本是疊床架屋。

