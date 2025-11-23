為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    黃昆輝：AI賦能教育如半導體 成台灣驕傲

    2025/11/23 05:30
    黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝受訪時直言，台灣應建立國家AI素養架構，從中小學扎根，全面提升師生的AI素養，並推動智慧學校成為台灣特色。（記者廖振輝攝）

    記者林曉雲／專訪

    黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝受訪時直言，面對AI快速發展帶來的全球性變遷，各國教育界皆在思考如何以更積極的態度與策略迎向挑戰，AI不僅是科技工具，更代表社會與生活型態的根本轉變。台灣應建立國家AI素養架構，從中小學扎根，全面提升師生的AI素養，並推動智慧學校成為台灣特色，國家必須投入更多的資源，讓AI賦能的教育如同半導體，成為台灣的驕傲。

    黃昆輝表示，AI本質是「工具性的人工智慧」，其效能端賴人類智慧的善用，AI在教育中的角色不是取代老師，而是協助教師優化備課流程、分析學習困難、提供即時補救，教師則需具備哲學、文學等跨域背景，以及創造力、溝通協調與問題解決等通用能力，才能靈活判斷「何時採用AI」，確保教育本質不偏離。

    最大價值在可落實因材施教

    黃昆輝也指出，在教學現場，AI的最大價值在於擴大「因材施教」的可能性，過去一名教師面對三十多名學生，難以兼顧個別差異，AI能迅速診斷學習迷思、找出關鍵困難點，提供個別化學習建議，可落實「因材施教」理想，提升學生自主學習能力。

    黃昆輝認為在制度面上，台灣在AI教育仍屬起步階段，但已有初步基礎，根據台中教育大學校長郭伯臣的研究，台灣在AI整體發展位居國際前段班，教育部「生生有平板」政策也開始展現結合基礎學科教學的成果，然而AI教育不能只談技術，更要「以人為本」，教師若無足夠的AI素養，將無法有效引導學生，職前與在職增能是關鍵。

    培育出面向未來的關鍵人才

    黃昆輝強調，教育力是國力之本，在AI時代下，教育不應被技術牽著走，而應透過AI強化教與學、提升教育品質、避免任何學生被落下，若能持續推動智慧學校、建立AI賦能的教育，AI賦能的教育將如同半導體晶片設計般，成為台灣的驕傲，培育出面向未來的關鍵人才。

