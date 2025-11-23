黃昆輝教授教育基金會》荷蘭學者：人類智慧與人工智慧 應融合發展

荷蘭拉德堡德大學英格．莫勒納爾（Inge Molenaar）教授蒞會發表專講。（記者廖振輝攝）

各國皆受到生成式AI衝擊，荷蘭拉德堡德大學「國家教育AI實驗室」主任英格．莫勒納爾（Professor Inge Molenaar）昨日表示，「人類智慧」（human intelligence）與「人工智慧」（artificial intelligence）融合發展相當重要，亦即「人和AI的協作」具重要性，推動AI教育，必須建構出「學習者、教師與人工智慧技術共同演化的社會技術系統」。

黃昆輝教授教育基金會昨舉辦「大AI時代的中小學教育革新政策研討會」，邀請長期致力於AI在教學應用研究的莫勒納爾來台與會，她對台灣在教育中應用人工智慧的策略與願景表示讚賞，並分享她主持國家教育實驗室人工智慧研究的經驗和心得。

請繼續往下閱讀...

莫勒納爾讚賞台灣策略願景

莫勒納爾表示，全球關注的核心問題是「年輕學習者在AI時代需要具備哪些能力？」多項國際指南指出，學習者需要掌握的核心基礎領域知識與技能，包括閱讀、寫作與數學，同時也要培養通用技能與能力，如創造力、問題解決能力、人工智慧素養、協作能力以及自我調節學習能力，這些技能對學生在以AI為基礎的社會中學習、生活及發展自身才能至關重要。

AI是工具 無法取代教師

莫勒納爾也表示，AI無法取代教師，而是成為補充與增強的工具，AI時代的師資培育面臨的挑戰，不僅是要培養出具備扎實教學知識與技能的教師，能在課堂中有效教學，且要有能力將AI技術有意義地整合進教學過程中，亦即教師與AI協同操作之下，共同支持學生的學習。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法