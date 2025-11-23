為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    黃昆輝教授教育基金會》教育AI遍地開花 等待認證制度

    2025/11/23 05:30 記者林曉雲／台北報導
    黃昆輝教授教育基金會舉辦「大AI時代的中小學教育革新：課程、教學與評量研討會」，首場議題研討AI應用於中小學課程革新，董事長黃昆輝（左三）與教育部次長朱俊彰（右三）等講者合影。（記者廖振輝攝）

    黃昆輝教授教育基金會舉辦「大AI時代的中小學教育革新：課程、教學與評量研討會」，首場議題研討AI應用於中小學課程革新，董事長黃昆輝（左三）與教育部次長朱俊彰（右三）等講者合影。（記者廖振輝攝）

    因應AI時代來臨，黃昆輝教授教育基金會昨日舉行「大AI時代的中小學教育革新，包括課程、教學與評量」政策研討會。基金會董事長黃昆輝表示，教育以人為本，但「AI賦能」是台灣教育永續發展的動能，更是台灣教育改革當務之急，在「AI教育」和「教育AI」基礎上，台灣一定有能力善用AI科技，打造具台灣特色的「AI賦能智慧型學校」，呼籲政府研訂國家級AI教育發展計畫，提出師生AI素養架構或能力指標，提供更多元教育AI專業認證等。

    全台95％縣市已推動教育AI

    研討會有近三百人參與，教育部次長朱俊彰、國科會副主委林法正皆出席。基金會和台中教育大學校長郭伯臣、教授李政軒合作研究指出，約九十五％縣市已推動教育AI，其中約八十九％縣市認同有助提升學習成效，九十五％縣市在學習扶助導入教育AI，九十四％認為有幫助。

    e度上路 學生成績明顯進步

    教育部資科司長吳穎沺表示，去年教育部因材網生成式AI「e度」上路後，發現學生和「e度」有效對話愈多，成績進步愈多，並有效扶助學習落後學生，AI亦可增強學生學習動機，校長、教師、家長數位學習指引已發布，今年底或明年一月將提出「中小學生的生成式AI學習應用手冊」，他強調，如果用昨天的方法來教今天的學生，就是剝奪了他們的未來。

    基金會提出多項具體建議，包括研訂國家級AI教育發展計畫，明訂年度績效KPI，進行「系統性」、「階段性」和「策略性」政策規劃、實施及考核；投注必要資源，強化「AI教育」和「教育AI」軟硬體發展，發揮中央、地方及學校三個層級的資源互補和行動共效；修訂中小學課綱，增補「AI教育」和「教育AI」相關內容。

    新北市教育局長張明文表示，新北未來重點是建立AI倫理和數位品德，其他各國都還在摸索，台灣的機會和贏面都很大。台南市教育局長鄭新輝表示，台南採「入校陪伴」策略，確保教師學會AI。

    各國還在摸索 台灣搶先贏面大

    台中市豐原區翁子國小主任楊宗榮表示，在AI協助下，老師成為學習工具的設計者，有老師運用AI生成互動遊戲，廿分鐘建立表面積解題模型，還可以展開旋轉；老師上實驗課時，e度成為解決問題的小幫手，希望政府能建立AI賦能教學法認證制等。

