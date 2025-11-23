澎湖「朝聖之路」 76人迎風步行

澎湖朝聖之路隊伍，由後寮天主堂出發，頂著風沙回馬公。（記者劉禹慶攝）

當年天主教靈醫會選擇在澎湖落腳，主要是複製在中國雲南照顧麻瘋病患經驗，而白沙後寮天主堂就是時空背景下的產物，為了照顧居住在偏鄉的麻瘋病患，馬公神父騎著腳踏車、頂著冬季強烈風沙前往照顧，昨日重現當年澎湖朝聖之路，七十六人以步行跨越風沙的朝聖，走進一條由愛與記憶鋪成的道路。

靈醫會照顧偏鄉麻瘋病患

今年是象徵希望的「禧年」，以及靈醫會會祖聖嘉民歸依四百五十週年，昨日來自全台的七十六位同行者從後寮天主堂啟程，在馬公天主堂阮光榮神父，以及靈醫會女修會邱夏玲、潘青娥修女帶領下，沿著早期會士在澎湖的服務路線，一步步走向瓦硐、講美、中屯、沙港等天主堂，再前往惠民醫院二村、惠民醫院新院區，最後抵達馬公天主堂。

請繼續往下閱讀...

感受當年神父奔波前行

這條路不是為挑戰體力，而是讓人們用腳步回望歷史。特意選在澎湖風大的季節，就是希望能像當年的會士一樣迎風而行，親身感受在澎湖風沙中寫下的深情守護。在這段歷史性的步行，記錄澎湖島上最真摯的信仰故事。

一九五二年羅德信神父初踏澎湖，寫下：「那裡風很大、沙很多，但也充滿希望。」這份希望在七十多年間，化為奔走偏鄉、照護弱勢、興建醫院與陪伴失能者的一道道身影，曾在澎湖服務八年的謝樂廷神父就是其中一位。

如今「澎湖朝聖之路」承載的就是這段歷史，期望讓這片土地上的人們，都能感受到「有人為我們這樣用力愛過」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法