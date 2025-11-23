高雄輕軌「童畫號」 兒少彩繪命名

全台首創「由兒少彩繪、並由兒童命名」的輕軌列車，孩子描繪高雄地標與生活場景。（記者葛祐豪攝）

「還我特色公園行動聯盟」（簡稱特公盟）昨攜手捷運局，在輕軌C23龍華國小站推出全台首創「由兒少彩繪、並由兒童命名」的輕軌列車，讓孩子以畫筆發聲，將日常通勤風景轉變為充滿童趣的公共展演，這列孩子的移動美術館命名為「童畫號」，即日起於輕軌全線行駛一個月。

龍華國小站化身戶外畫室 滿是歡笑

活動以一列輕軌列車共五節車廂，由兒童、青少年發揮創意彩繪，他們拎著油漆刷、沾上繽紛塗料，認真在車身上創作，不時傳出孩子驚呼「欸！你畫到我了啦！」、「這個顏色好酷！」的歡笑聲，輕軌龍華國小站化身成熱鬧的戶外畫室。

特公盟理事長王秀娟表示，孩子們先以畫筆描繪心中最喜愛的高雄地標與生活場景，設計師再從作品中取樣、轉譯，完成整列車廂的線稿，昨天由五十五位兒童與青少年共同完成車廂彩繪，也邀請特教學生及偏遠地區青少年一起參加。

即起行駛一個月 陳其邁鼓勵多搭乘

市長陳其邁、議長康裕成專程出席活動，陳其邁表示，這是全台第一輛由兒童與青少年共同創作外觀的輕軌列車，是高雄落實「聯合國兒童權利公約」的最好體現，請市民在接下來的一個月，多多搭乘這列「孩子的移動美術館」，欣賞孩子的創作。

昨天活動除了彩繪車廂，周邊草地也舉辦一系列親子活動，包括親子紙箱彩繪區，讓小朋友使用彩色筆、蠟筆、麥克筆盡情揮灑創意，現場也有泡泡秀、大型套圈圈、紙箱疊疊樂等活動，高捷超人氣形象大使「蜜柑站長」並帶動跳，現場猶如溫馨又歡樂的嘉年華。

不遠處的凹子底公園，同時舉辦「 高雄城市咖啡節」，今年集結六十家咖啡小農、甜點與特色手作攤位，包含十三家原鄉咖啡及甜點店家，首日吸引爆滿人潮，活動今天還有一天，從下午三點至九點。

高雄市長陳其邁、議長康裕成為「童畫號」題字。 （記者葛祐豪攝）

