滿州港口吊橋破敗 地方盼先拆

曾被譽為「情人橋」的屏東縣滿州鄉港口吊橋，昔日是恆春半島東海岸熱門地標，吸引無數情侶與家庭前來朝聖。近年殘破景象卻宛如廢墟，民眾陳情「在新橋建好前，至少先清理乾淨或拆除」；屏縣府及鄉公所則解釋，希望拆除及重建同步進行，中央經費已經核定。

屏縣府︰拆除重建同步 經費獲核定

「看著斷橋天天吊在那裡，心都碎了！」鄉長古榮福無奈表示，港口吊橋位於佳樂水風景區必經之路，對岸濕地與海岸森林曾是旅遊亮點，因鐵纜嚴重鏽蝕封閉後，二〇二三年颱風重創橋面斷裂、鋼索斷落懸掛。縣議員潘芳泉、盧玟欣近日在縣議會總質詢時，也強烈關切港口吊橋破敗問題，認為殘橋懸掛影響景觀與安全，遊客路過直搖頭。

屏縣府交旅處回應，港口吊橋自封閉至今，積極推動改建工程，總經費約一．八億元，中央已核定補助，設計完成以「陽光、沙灘、新旅遊」為主題，包含吊橋現址全新重建、北岸廣場與南岸平台改善、獨木舟艇庫新建及廁所改建等，融入景觀照明與生態友善元素。

交旅處指出，這不只是單一橋體修復，而是恆春半島「南星計畫」重要一環，與佳樂水地質公園整體規劃、滿州生態保育及觀光動線升級緊密相連，希望拆除舊橋與重建一併進行，預算運用更有效率，會爭取盡快開工，讓居民與遊客早日看到新生吊橋。

