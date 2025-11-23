為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    內埔「狂客音樂祭」嗨2天 歌王歌后接力

    2025/11/23 05:30 記者陳彥廷、羅欣貞／屏東報導
    狂客音樂祭昨天在內埔登場，在地客家人陳嘉樺壓軸全場嗨翻。 （記者陳彥廷攝）

    狂客音樂祭昨天在內埔登場，在地客家人陳嘉樺壓軸全場嗨翻。 （記者陳彥廷攝）

    屏東縣政府第二屆舉辦「狂客音樂祭」，已是客家音樂盛典，昨天在內埔鄉六堆紀念公園正式揭幕，在金曲歌王羅文裕、許富凱等人登台後，有在地屏東客家血統的Ella陳嘉樺壓軸登台掀起最高潮，今天則有金曲歌王蕭煌奇、金曲歌后朱海君、山狗大後生樂團等團體，為客家族群帶來最狂最精彩的客家音樂饗宴。

    六堆紀念公園 上萬人湧入

    南部的客家共有左、右、前、中、後及先鋒，也被稱為客家六堆，且大部分都在屏東縣境內；屏縣府客家事務處表示，昨天有上萬人湧入現場一起搶聽歌星的好歌喉，市集廊道則以「正能量」客語文字三角串旗布置，抬頭一看就能學到「每日盡好」、「相信自家」等正能量客語，搭配由西班牙設計師創作的高達六公尺的狂客巨寶，營造狂客音樂祭環境氛圍；另外還有說客語送好禮與藍染、粄食、紙傘等客家文創手作體驗，讓更多人認識屏東客家文化力。

    今還有蕭煌奇、朱海君飆唱

    屏東縣長周春米說，去年的狂客音樂祭獲得好評，屏東因此在各個季節及各族群中，共舉辦了四大音樂祭，而來到平坦且腹地廣大的六堆紀念公園聽音樂外還可以打牙祭，享用特色的客家經典料理，讓聽覺、味覺都能一次滿足。

    而屏縣高樹鄉緊鄰原住民鄉，呈現閩、客、原民文化融合的生活樣貌，屏東縣議員何春美、高樹鄉農會、高樹鄉婦女愛心協會，昨天舉辦族群融合樂豐年活動，現場用充滿芋香的高雄一四七號米製作出六十六捲壽司、另有六十六尺長的原民美食初露克、吉拿富等，免費請鄉親享用，參加人潮破五百人。

    狂客音樂祭昨天在內埔登場。 （記者陳彥廷攝）

    狂客音樂祭昨天在內埔登場。 （記者陳彥廷攝）

