李四川條款 蘇巧慧：藍營因人設事

藍白立委以人數優勢三讀通過《地方制度法》修正案，外界批評為「李四川條款」，將代表民進黨參選二〇二六新北市長的立委蘇巧慧指出，國民黨因人設事，不是好做法。市長侯友宜被問到如果由李四川代表藍營出征，侯表示，一定會支持國民黨所提名的候選人。

蘇巧慧說，她擔任立委十年，一直認為立法院通過的法案應該是要長治久安，讓國家能夠穩定前進。但國民黨卻因人設事，再次調整地制法規定，大家可以很清楚看到，這並不是好做法。

蘇巧慧對於日前媒體所做的民調表示，現在選戰的對手都還沒有真正確定，所以各家的民調都是會參考，將更努力去接觸更多人，讓更多人認識她，籌組年輕、創意、會做事的團隊，讓大家知道蘇巧慧最有創意、有新穎想法，而且會做事、有效率，是最好的參選人。

對於可能參選的台北市副市長李四川說「施政不是穿的漂亮，政績比較重要」，蘇巧慧指出，她以十年在地方建設和國會表現的成績，爭取市民認同，至於穿著打扮，她一向合宜得體，只要穿著適合那個場合，適合這個活動，都會是漂漂亮亮的。

侯友宜則表示，對新北市民最重要的是這個參選人能夠勤跑基層，了解市民對於未來的建設跟願景，一步一腳印，把它落實、努力紮實的做好，這才是市民最期待。他說，一定會支持黨所提名的候選人。

