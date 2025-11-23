為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮富里百年「倒栽榕 病死移除

    2025/11/23 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    富里百年老榕病倒被移除，地方不捨。（富里鄉公所提供）

    富里百年老榕病倒被移除，地方不捨。（富里鄉公所提供）

    位於花東縱谷中間的花蓮縣富里鄉中山路的老榕樹爺爺，是富里市區的地標，樹齡超過百年，是花蓮縣的列管老樹，老一輩稱「倒栽榕」，相傳在鬧區仍是整片農田時，老樹就已紮根，然而去年康芮颱風過境，老榕樹衰頹只剩一根枝條，公所請樹醫檢查，確認已走完生命歷程，昨將老樹移除，村民相當不捨。

    老榕位於中山路福德祠土地公廟旁，二十年前樹高十五公尺、胸徑一．六公尺，樹幹被金爐燻黑。地方傳說，老樹生長在窪地水池邊，當時街區還是農田，牧童為不讓牛亂跑，砍了榕樹枝幹後隨意釘在池邊當木樁拴牛，因為是隨意打樁不管頭尾，卻也長成大樹，所以稱「倒栽榕」。

    老樹愈來愈茂盛，開始有居民在樹下放大石頭拜起石頭公，二戰後才有土地公廟，老樹和土地公廟見證地方百年變遷，從農田變成市中心。

    富里鄉長江東成說，百年老樹是富里村民的共有記憶，近年樹勢不若以往，去年康芮颱風後只剩一根枝條，經專業檢查，確認老樹已走完生命歷程。

    江東成說，去年舉辦攝影比賽為老樹留下照片，放在富里火車站地下廊道供追憶，將與社區討論種新樹，陪伴村民下一個百年。

    富里公所去年舉辦攝影比賽，攝影師拍下老榕美照。（富里鄉公所提供）

    富里公所去年舉辦攝影比賽，攝影師拍下老榕美照。（富里鄉公所提供）

