    首頁 > 生活

    走進孩子的藝想世界！安得烈慈善協會學藝競賽 偏鄉學子展才藝

    2025/11/23 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    安得烈慈善協會昨舉辦第10屆學藝競賽頒獎典禮暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕式。（安得烈慈善協會提供）

    安得烈慈善協會昨舉辦第10屆學藝競賽頒獎典禮暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕式。（安得烈慈善協會提供）

    安得烈慈善協會昨舉辦「第十屆學藝競賽頒獎典禮」暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕式，理事長張德明表示，學藝競賽是希望給偏鄉與弱勢家庭的孩子有個舞台，不僅能培養技藝，也能透過作品呈現真實情感、生命力，建立自信與表達力，「頒獎典禮只是起點，希望孩子們可以更加努力創作，追求自己的夢想」。

    安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，協會十年來持續推動全國學藝競賽，今年共有二一六一件作品參賽，涵蓋繪畫、書法與作文三大類，經評審評選後，最終選出一三六名學生的作品。此屆作品無論在創意構思、技巧運用或情感表達上皆有所進步，充分體現孩子們以藝術與文字訴說心聲的真摯力量。

    書法類特優的司祐祖家中為低收入戶，他從小就對書法充滿熱情，為了練好字，常常用課餘時間練習，對他來說，寫書法是紓壓方式，多年來參加多場比賽並屢獲佳績，這次作品《山行》是選擇自己擅長的書法字體，展現他長年努力的成果與對書法的熱愛。

    作文類特優的莊羽涵是單親家庭，由阿公阿嬤照顧長大，她從小喜歡閱讀，經常從書中汲取靈感與想法，在寫作方面展現出獨特的思考與文字表達力；繪畫組優選的劉亭妤，與爺爺奶奶感情很好，這次的作品《歇息》畫下了長者與孩童出遊時在車上依偎小憩的溫馨畫面。

    她母親分享，孩子已經在和老師討論明年學藝競賽的創作方向，可以看出她對繪畫的用心與努力。

    五度參加學藝競賽並屢獲佳績的大學生陳柏安，是協會「培鷹計畫」扶助的學子之一，去年考上第一志願台北藝術大學，雖已過了參賽的年紀，但他仍以志工身分來參與活動，用行動回饋協會。他說：「過去是協會幫助了我很多，現在我有能力了，也希望能幫助需要的人。」

    「孩子的藝想世界」公益畫展，今年共展出一三六件作品，即日起至十二月十七日於中正紀念堂三樓藝廊展出，也透過線上藝廊呈現，讓更多民眾能欣賞孩子們充滿想像力與真情的創作。

