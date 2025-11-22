「光耀基隆」點燈 6米高「鯊魚先生」駕到

基隆海洋廣場「光耀基隆．點亮港灣」點燈，有十六公尺高的耶誕樹，並結合人氣IP「MR. SHARK 鯊魚先生」燈光裝置（前）。（記者羅國嘉攝）

基隆市文化觀光局於海洋廣場舉辦「光耀基隆．點亮港灣」點燈儀式，以基隆四百為主軸，從一六二六年西班牙船隊登陸開啟的城市歷史出發，展現港都四百年的國際視野。活動結合人氣IP「MR.SHARK鯊魚先生」燈光裝置，由市長謝國樑進行點燈儀式，以「Love&Peace」串聯港區光景，透過光影設計呈現基隆海洋意象與文化底蘊。展期即日起至明年三月四日止，展區涵蓋海洋廣場、基隆美術館、田寮河兩岸。

文化觀光局長江亭玫指出，今年燈飾廊帶從海洋廣場延伸，以十六公尺高的耶誕樹搭配鯊魚先生打造節慶主景，並以「豐饒海洋」為構想，透過完整的光影路徑呈現港都四百年的國際視野與文化底蘊。美術館前六公尺高的鯊魚先生則與全體角色同框亮相，並結合海港文化與馬年意象，塑造兼具「親子互動×國際拍照點」的迎賓場景。

江亭玫表示，今年首度以田寮河為軸線，打造穿越市中心的夜間文化廊帶，白天呈現河岸生活節奏，夜晚則成為光影、水氣交織的城市劇場。

