基隆明年舉債22億 議員憂財政紀律倒退

基隆市議會昨天開始審查基隆市二〇二六年總預算，歲入歲出短差廿二億元將舉債弭平，市議員批評市長謝國樑違背不新增債務承諾，擔心財政紀律倒退。基隆市政府表示，中央補助款尚未確定，為弭平歲出與歲入，將根據資金狀況調度舉債額度。

批謝國樑違背承諾 不新增債務

市府財政處長謝妙蓮指出，明年歲出二六〇億餘元、歲入二三七億餘元，短差廿二億元將舉債支應，預估明年底一年以上公共債務餘額為七十二億餘元，占總預算總額的廿二．八八％。主計處長賴慶純表示，明年預算中教育科學文化支出七十九億餘元，占三十．六一％，社會福利支出五十二億餘元，占二十．二〇％，一般政務支出五一億餘元，占十九．七三％。

請繼續往下閱讀...

市議員陳冠羽認為，明年總舉債規模達到七十二億元，謝國樑曾多次公開允諾嚴守財政紀律、不會增加舉債，前市府卸任前負債降至六十七億元，明年舉債總額達七十二億，擔憂財政紀律倒退。

市府︰中央補助不明朗 暫編列

財政及主計處表示，實際債務舉借，要依各單位執行情形及市府資金狀況來調度，目前《財劃法》中央補助款的狀況不明朗，市府只能依暫估數編列。

對於行政院提出新版財劃法提高縣市分配率，議長童子瑋認為是對基隆最有利，呼籲謝國樑支持；議員張之豪也表示，政院版財劃法對地方縣市更公平。基隆市政府副發言人林廷翰表示，市府團隊仍持續與行政院協商中。謝妙蓮表示，目前尚未取得各縣市分配試算表。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法