捷運萬大線1期進度82％ 拚後年完工

台北市政府正推動「捷運六線齊發」，當中橫跨雙北的萬大線第一期工程截至十月底施工進度已達八十二％，目前全線軌道陸續鋪設中，各車站正進行連通道、出入口結構及裝修施工，朝向二〇二七年完工目標邁進；通車後將大幅縮短萬華、中和、永和、土城與雙北核心區之間的交通時間，中正紀念堂至中和高中只要十四分鐘。

中正紀念堂至中和高中 僅14分鐘

萬大線第一期工程由捷運中正紀念堂站起，向西沿南海路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路、經地下穿越果菜市場及新店溪後，至保順路、保生路轉中山路、連城路至金城路，並於金城路北側農業區設置機廠及設一支線車站鄰莒光路，全長約九．五公里，共設九座地下車站及一座具備全線捷運列車儲車、維修、測試、保養、調度全功能五級的金城機廠。

設置金城機廠 具全方位5功能

台北市捷運局表示，萬大線一期九座車站均已完成開挖，各車站正進行穿堂層跟月台層的施作，當中，擁有全國唯一可與站外空氣循環交換呼吸採光通風井的地下捷運車站永和永平國小站，正進行結構、裝修及潛盾隧道上下行線仰拱及步道施工；全線十八條隧道已於去年全部鑽掘完成，軌道工程正緊鑼密鼓施工中。

捷運局指出，金城機廠是萬大線一期列車的進駐地，也是北捷系統新一代列車維修和停放中心，配合萬大線需求共採購十九列車，四輛已運抵金城機廠，廠區為萬大線量身打造，具備先進列車檢修、保養及測試設備，能容納多列電聯車同時維護。

捷運局表示，去年十月自巴西運抵的首列「朝氣蓬勃」電聯車正於測試軌進行測試；十二月底前將再進駐三輛列車，其餘十二輛列車明年起將陸續抵台。

捷運永和永平國小站，是全國唯一可與站外空氣循環交換呼吸採光通風井的地下捷運車站。（台北市捷運局提供）

