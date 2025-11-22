北市長照有床位開不了 林延鳳籲專案檢討

台北市許多長照機構開放床位達不到原本核定數，主因在於成本過高、人力不足。（資料照）

住宿式機構人力不足 64床關閉 衛生局︰已召開專家會議討論

台北市邁入超高齡社會，長照政策也被台北市長蔣萬安列為重大政策，不過市議員林延鳳指出，北市的長照涵蓋率在全國敬陪末座，住宿式長照機構床位看起來達標，但床位未充分開放，民眾候床壓力持續存在。她要求市府應延攬專家成立專案小組，依個案檢討長照機構的成本。衛生局長黃建華表示，已召開專家會議檢討收費，將進一步討論調整。

長照涵蓋率58％ 全國敬陪末座

林延鳳表示，蔣萬安選舉時提出六個月新增長照五百床政見，確定跳票，去年全國長照涵蓋率為八十四．八六％，台北市僅有五十八．一％，在長照布建上敬陪末座。雖然聯醫的長照候床人數由二〇二二年底的一三二六人降至本月一二八人，平均等候天數由六十四天降為約十九天，但這是因為個案被分為「優先安置」、「待安置」、「已安置」，與實際需求不完全相符。

住宿型機構收費標準 14年前訂定

她說，台北市目前有十一間住宿式長照機構，總計有八三九個床位，但其中有六十四床未開放，若已許可設立的床位全部開放，至少可解決過半的候床數。衛生局解釋，住宿式長照機構許可床數與開放床數落差，是因為長照人力招聘困難及留任率低，人力不足致無法符合許可床數所需人力比。

低薪找無照護員 成本高寧可關床

此外，北市目前設下的住宿型長照機構收費標準比照護理之家，多人房的收費天花板為四．二萬多元，然而此標準於二〇一一年訂定，當時最低薪資為月薪一萬七八八〇元；如今台灣最低薪資調至月薪二萬九五〇〇元，計費天花板未隨物價及薪資結構調整，導致「有床無人力」的窘境。林延鳳以秀山長照園區促參招標文件為例，當中照護員薪資僅三．六萬，比她的助理還低薪，難怪請不到人；而每個床位不含房租、建築扣舊等費用的成本約四．五萬元，比多人房收費天花板還高。難怪連北市聯醫系統、市府委外經營的長照機構，為降低人力成本，寧願少開放床位。

林︰不同區域差異大 應個別調整

她直言，北市房價、人力成本高，不同區域間也有很大的差異，收費標準不能一概而論，建議市府應該邀集財務、會計等領域的專家，專案審查個別長照機構的成本與費用，做為收費依據。

黃建華說，已著手召開專家會議，將針對不同機構的成本，做檢討收費的研議，目前已匯集第一波專家意見，接下來將針對各面向的成本進一步討論。

林延鳳也建議，市府要考量調整收費對照顧者家庭的負擔，也可向中央爭取更多補助，或是北市自己加碼補助；另外也要研議長照機構導入智慧監測，減少所需人力、降低成本。

