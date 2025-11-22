為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹縣前勞工處長、副處長 涉貪污判刑

    2025/11/22 05:30 記者黃美珠／新竹報導

    新竹縣政府前勞工處長劉家滿跟前任副處長林東山，同因對自己主管和非主管的事務圖利業者違規免罰，被新竹地院依貪污罪論處，劉家滿被認為違法犯紀五次，合併應執行有期徒刑四年，褫奪公權四年。林東山犯案兩次，合併應執行有期徒刑兩年，褫奪公權三年，緩刑五年，判刑確定後兩年內繳付公庫六十萬罰款。同涉本案的遠東化纖總廠公關許柏炤被視為共犯，也被依貪污罪論處有期徒刑三年，褫奪公權三年。

    劉家滿、林東山 當企業門神違法包庇

    縣府表示，將再召開考績會檢討行政責任。若確認有重大違失，將依公務員懲戒法規定，報請監察院審查。

    劉家滿和林東山交保後雖雙雙申請復職並轉任縣府簡任秘書，劉家滿九月中申請退休，縣府依法受理，經銓敘部審定十一月二日生效。但縣府會依退撫法，若劉家滿退休後經判刑確定，將依法剝奪或減少其退休金。若未來法院判決確定後有喪失或停止領受退休金狀況，也會依法辦理。

    檢方原起訴指出，劉家滿時任縣府勞工處長，卻擔任仟崧家園康復之家、芊馨園護理之家的背後股東，每年坐收高額分紅，與副處長林東山透過遠東新世紀公司化學纖維廠事業關係室顧問許柏炤，接受高額年節遠百禮券，淪為企業門神，且透過退回裁罰方式，藉此包庇業者。

