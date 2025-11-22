為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蕭美琴訪竹北 感動生活美學帶進市場

    2025/11/22 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    副總統蕭美琴說，走遍各國連鎖店面都大同小異，只有當地的傳統市場才充滿人情味和豐富的文化特色。（記者黃美珠攝）

    副總統蕭美琴昨天下午到竹北市，參訪市公所透過經濟部補助改造的仁義市場成果，她說覺得非常感動，因為她眼中的「氣質市長」鄭朝方，把生活美學帶進生活中的傳統市場，不花大錢就讓城市變得更溫暖、更吸引人。

    竹北市公所近來努力提升境內三座傳統市場競爭力，已陸續完成竹北市場、仁義市場的階段性改造工程。透過環境升級、增加市場特色而擴大消費族群。其中竹北市長鄭朝方最引以為傲的就是分在竹北市場的「太子樓廊道」、和仁義市場的「大小客廳」的亮點設計。

    蕭美琴説，她本來就很愛逛市場，因為市場是最有人情味的地方，也是最可以認識一個國家和文化的地方，世界上有些連鎖店去到哪都長得一樣，只有傳統市場是最不一樣。而她當副總統後最大的缺點就是不能隨心所欲逛市場。

    鄭朝方說，公所近年推動三座傳統市場轉型，其中仁義市場建物已有四十多年，受經濟部補助一四五〇萬，再自籌近三百萬元後改善攤商招牌與公共空間，使市場呈現嶄新的面貌，也帶動攤商收益成長約一到三成。

