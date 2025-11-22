打臉陳智菡 邱臣遠︰馬偕兒醫未違法圖利

新竹市議員劉崇顯在市議會總質詢要求代理市長邱臣遠應公開澄清新竹市立馬偕兒童醫院沒有違法圖利情事。邱臣遠也公開肯定馬偕兒醫的貢獻，並稱沒有違法圖利之事。（記者洪美秀攝）

新竹市立馬偕兒童醫院容積率被民眾黨立法院黨團主任陳智菡拿來做為救柯文哲涉京華城弊案的擋箭牌，台北地院廿日判決陳智菡需賠前新竹市長林智堅卅萬元精神撫慰金，民進黨新竹市議員劉崇顯、陳建名及楊玲宜昨在議會總質詢問代理市長邱臣遠是否公開澄清馬偕兒醫並未有任何違法圖利情事，邱臣遠回應肯定馬偕兒醫的貢獻，稱馬偕兒醫籌建過程，市府公務員都依法行政，沒有違法。邱臣遠的回應等同打臉陳智菡及同黨市議員李國璋，間接承認李國璋與陳智菡對兒醫容積率的指控是造謠。

陳判賠前竹市長林智堅30萬

劉崇顯提到，前天台北地院司法判決民眾黨立法院黨團主任陳智菡抹黑新竹兒醫應賠償卅萬，可說是遲來的正義，但遺憾的是民眾黨仍堅不認錯，聲稱是有經過查證的合理評論。他說，台北高等行政法院判決一〇九年度訴字第四五二號就明確指出，「本件被告依都市計畫法第廿七條第一項第四款規定辦理都市計畫變更，業已依法踐行合理性及可行性等評估，不僅符合都市計畫法所規範之強制程序規定及關於系爭都市計畫規劃之指導原則外，亦查無利益衡量瑕疵等違法，被告以原處分將系爭土地容積率由二五〇％提高為四五〇％，於法並無違誤」。

劉崇顯說，法院早已認證前市府與新竹馬偕兒醫一切合法，但民眾黨仍無視相關事實抹黑潑髒水，他要求邱臣遠應在市府澄清專區澄清新竹馬偕兒童醫院沒有違法圖利。邱臣遠回應若有必要，市府會說明。

