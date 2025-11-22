僅1.3%用完點數 桃園敬老愛心卡挨批不好用

桃園市敬老愛心卡也是桃園市民卡，市府每月儲值八百點，供老人家使用。（記者謝武雄攝）

議員建議開放超商購物、每季結算 張善政︰主要補助交通費

桃園市敬老愛心卡提供每月八百點（一點一元），但全部用完的僅一．三％，用完五百元以上也只八．一％，國民黨議員黃婉如直指使用率低的原因就是「不好用」，建議開放超商購物、每月結算改成每季結算；市長張善政表示，推出敬老愛心卡就是希望老人家多出來走走，因此主要是補助交通費，如今也開放國民運動中心。

每月提供800點 逾6成用不到百點

市府社會局長陳寶民說，目前敬老愛心卡發行四十一萬餘張，其中敬老卡約卅八萬張，愛心卡近三萬張，另領有身障人口約九萬人，如果敬老愛心卡開放超商購物，評估屆時愛心卡領取數會達九萬張，一年的費用將高達四十五億元，非桃市財政所能負擔。

台北開放掛號費 桃園火車補助增加

陳寶民表示，新北市、台北市目前點數只有四八〇點，新北明年調高至六百點，台北開放掛號費，但僅限市立醫院；桃市敬老愛心卡編列四．五億元，明年編列四．九億元，但明年起台鐵單趟車資補助由卅元增至七十元，愛心計程車適用數量也由三千輛增至一萬三千輛，預估費用支出將超過六億。

黃婉如認為，敬老愛心卡原本就有八百點，使用未達一百元竟占了六十一．四％，未達三百元則是八十六．三％，由此可見「不好用」，既然要給老人家使用，就大方一點。

議員︰很多戶外活動 讓老人當VIP

民進黨議員張曉昀、黃瓊慧認為，敬老愛心卡既然要老人家外出走走，可從「戶外踏青」、「維護健康」兩個項目的著手；黃瓊慧建議，市府舉辦很多活動，例如海芋季、仙草花節，老人家持卡到場就能享受VIP待遇；無盟總召段樹文表示，的確有很多鄉親反映平常根本用不到敬老愛心卡，八百點都被吃掉，市府應開放超商購物。

桃園市透過敬老愛心卡優惠，鼓勵市民培養運動習慣。（桃園市體育局提供）

