苗縣明年營養午餐免費 3.7萬學生受惠

由於中央從明年度起不再補助縣內弱勢學生營養午餐費用，改由苗栗縣政府自編經費，目前全縣有十一鄉鎮學生營養午餐免費，縣長鍾東錦拋出全縣國中小學生營養午餐免費大利多，決定以每餐為六十元為單位，補助加碼至卅元，另一半由十八鄉鎮市公所負擔，預計明年九月實施，將有三萬七千七百多位學生受惠。

縣府每餐補助30元 另30元公所負擔

縣議員鄭碧玉昨總質詢關心學生營養午餐議題；鍾東錦指出，本來中低收入戶及原住民免費營養午餐八千萬元是中央補助，但目前統籌分配稅款問題糾扯不清，中央要縣府自行編列，由於全縣有十一鄉鎮國中小學營養午餐免費，部分鄉鎮市公所則補助十元或廿元，以現在的物價，午餐以六十元為單位，因而這次由縣府補卅元，另一半由十八鄉鎮市公所補助。

苗縣府教育處表示，之前各校營養午餐費用不一，除弱勢學生外，須由家長負擔，但有些鄉鎮是由公所編列經費支應，鍾東錦上任後於去年一月起加碼十元；明年九月起午餐補助提高至卅元，另一半由各鄉鎮市公所支應，預估編列經費一．二八億餘元；苗縣國中、小學生約三萬七千七百多人受惠。

鄭碧玉也擔心鄉鎮市長配合度問題？鍾東錦打包票說，相信連任或即將競選者，都願意配合，讓學生吃得好、吃得營養。

