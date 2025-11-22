泰山、鶯歌、三重 蒜香藤盛開

三重二二八和平公園，蒜香藤花況約八至九成。（記者羅國嘉攝）

秋季紫色花潮「蒜香藤」迎來盛開高峰，新北綠美化環境景觀處盤點三大賞花秘境，包含泰山楓樹河濱公園有座近二百公尺的紫色長廊、鶯歌永吉公園親子同樂的花下鞦韆、三重二二八和平公園，目前蒜香藤正是花期高峰，民眾把握花期賞景。

景觀處長林俊德指出，泰山楓樹河濱公園有近二百公尺的蒜香藤長廊，就在楓樹里河堤，花穗密集垂掛，彷彿紫色瀑布。

此外鶯歌永吉公園因花下鞦韆成為親子賞花熱點，沿步道往籃球場前行，就可看到邊坡蒜香藤。另外，三重二二八和平公園蒜香藤盛開，花瀑沿屋簷垂落，為民眾散心的最佳角落。

新北市觀光旅遊局推廣「山海同框」的秋日遊程，其中萬里的「野柳里登山步道」全長約一公里，坡度平緩、階梯平整，二處觀景平台可眺望野柳漁港與野柳岬角海天一色的景致。

觀旅局推薦步道漫步後，可前往鄰近的野柳地質公園、野柳漁港或龜吼市集，品嚐正值產季的萬里蟹。

田寮洋賞鳥 4場次報名

另外，貢寮區田寮洋是東北角重要的鳥類棲地，隨著候鳥陸續過境，農業局從十一月廿一日至卅日在福隆火車站舉辦「羽豐米豐收祭」，推出限量鳥類特色書籤外，在廿二、廿三、廿九、卅日週末假日舉行四場次賞鳥行，每場限額十五人，每人二百元，可至人禾環境倫理發展基金會官網報名。

