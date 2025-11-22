為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    萬大線一期後年完工 中正紀念堂至中和高中僅14分鐘

    2025/11/22 05:30 記者甘孟霖／台北報導

    橫跨雙北的捷運萬大線第一期工程截至十月底施工進度已達八十二％，目前全線軌道陸續鋪設中，各車站正進行連通道、出入口結構及裝修施工，朝向二〇二七年完工目標邁進；通車後將大幅縮短萬華、中和、永和、土城與雙北核心區之間的交通時間，中正紀念堂至中和高中只要十四分鐘。

    萬大線第一期工程由捷運中正紀念堂站起，向西沿南海路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路、經地下穿越果菜市場及新店溪後，至保順路、保生路轉中山路、連城路至金城路，銜接二期土城樹林線，一期工程全長約九．五公里，共設九座地下車站及一座具備全線捷運列車儲車、維修、測試及營運管理全功能五級的金城機廠。

    台北市捷運局表示，萬大線一期九座車站均已完成開挖，各車站正進行穿堂層跟月台層的施作，當中，擁有全國唯一可與站外空氣循環交換呼吸採光通風井的地下捷運車站永和永平國小站，正進行結構、裝修及潛盾隧道上下行線仰拱及步道施工；全線十八條隧道已於去年全部鑽掘完成，軌道工程正緊鑼密鼓施工中。

    北捷表示，去年十月自巴西運抵的首列「朝氣蓬勃」電聯車正於測試軌進行測試；十二月底前將再進駐三輛列車，其餘十二輛列車於明年起將陸續抵台。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播