中央興建 吉安北昌安居社宅動土

國家住都中心在吉安鄉規劃北昌安居社會住宅，昨天舉辦動土典禮，預計2029年完工。 （記者花孟璟攝）

基地前身花蓮公教會館 閒置15年 將蓋373戶 設托嬰、身心障日照中心

國家住都中心昨在花蓮縣吉安鄉舉辦「北昌安居」社會住宅動土典禮，預計提供三七三戶居住單元，總工程經費廿億九千八百萬，由中央全額投資興建、預計二〇二九年竣工，加上先前已動工的「中美好室」及「美崙安居」，目前花蓮縣同時有三處社會住宅共九二四戶興建中，最先動工的「中美好室」將在明年完工後年入住。

鄰近學校、車站、醫院 2029年竣工

花蓮吉安鄉前身教育部「花蓮公教會館」土地建物閒置十五年，曾是市區最大的蚊子館，國家住都中心去年七月拆除建物興建「北昌安居」社會住宅。國家住都中心執行長柯茂榮昨主持動土典禮，他表示，北昌安居共有兩棟地上十四層、地下二層建築物，可提供三七三戶，且附設托嬰中心、身心障礙日照中心及一樓社區公共空間，附近學校、醫院、市場、花蓮車站都很近，生活機能佳。

吉安鄉北昌村長游文賢說，新建社宅附近道路比較小，希望停車位可以足量規劃，副縣長顏新章也說，希望租金愈便宜愈好。柯茂榮說，租金會依照花蓮家戶所得定價，車位規劃汽車位一五〇個、機車位三七三個，數量應足夠。

老舊改建 瑞芳地政衛生所聯合大樓動土

新北市瑞芳地政事務所自一九六七年啟用以來，建物老舊且辦公與檔案空間不足，衛生所空間也過於狹小影響服務，市府推動「瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍興建工程」，昨天由市長侯友宜主持祈福動土典禮，預計二〇二八年七月完工。新大樓整合地政與醫療功能，並結合在地山城特色及採礦文化，將成為瑞芳區新地標。

市府工務局長馮兆麟表示，新建大樓總經費約五．三億元，規劃地下二層、地上八層。地下層設置停車場與機房，一至三樓提供看診、復健及早療等多元診療服務，四至七樓專供地政業務辦理，八樓則設有大型會議室。

北昌安居為兩棟地上十四層、地下兩層建物，採無圍牆設計。（國家住都中心提供）

