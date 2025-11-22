為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    赴日旅遊團費 明年初調降

    2025/11/22 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    品保協會說明，明年第一季日本團費最高降10%。圖為東京新宿。（記者吳亮儀攝）

    日圓匯率低檔、中國官方抵制赴日旅遊

    明年初衝日本旅遊！中華民國旅行業品質保障協會昨天公布明年一月到三月的各線旅遊團費參考，台灣人最愛去的日本受日圓匯率低檔、以及中共不讓中國人赴日旅遊，我國赴日本團費與今年同期相較最高降十％、櫻花季也能略低三％到五％。

    最高降10％、櫻花季也能略低3-5％

    品保協會指出，就赴日本旅遊統計，日本國際旅客人次已超過疫情前水準，預計全年成長約三％到五％。日本官方數字一月到七月前往日本旅遊人數達二五〇〇萬人，比去年同期成長近二成。觀光客第一名是中國人五六九萬、第二名韓國五四六萬、第三名台灣三八八萬、第四名美國一九九萬。

    另外，日本新首相高市早苗主張以擴張性財政政策、寬鬆貨幣政策刺激經濟，推升全球持續瘋日本旅遊模式，團體旅遊市場普遍從今年第三季起，售價就已往下修正。國籍航空業者預期，明年第一季銷售量會持續成長。

    品保協會指出，明年第一季的團費狀況因日圓匯率維持低檔，業者調降售價、壓縮利潤，平日售價較去年同期平均下修約五％，櫻花季也略低三％到五％。

    品保協會說明，明年第一季日本團費最高降10%。圖為東京淺草寺。（記者吳亮儀攝）

