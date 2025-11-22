內政部增新住民發展署 掌管11事項

立法院21日舉行院會處理法案，內政部新住民發展署組織法草案三讀通過。（記者方賓照攝）

新住民基本法去年七月完成立法，立法院院會昨天三讀通過「內政部組織法」及「內政部新住民發展署組織法」，在內政部的次級機關增訂新住民發展署，掌理新住民事務政策、制度、法規的統籌規劃、研究、諮詢、協調及推動等十一款事項，該法自總統公布後三個月施行。

立法院司法及法制、內政委員會今年六月舉行聯席會議，初審通過「內政部組織法修正草案」及「內政部新住民發展署組織法草案」，但朝野立委及在場官員對於法案施行日期、國考是否納入新住民發展署執掌、副署長編制員額為一或兩人等關鍵條文，均無法達成共識，多數條文都保留送交朝野黨團協商。

立院三讀通過 3個月後施行

立法院長韓國瑜昨召集黨團協商，朝野黨團討論後取得共識。有關內政部組織法部分，三讀條文規定，內政部的次級機關增訂新住民發展署，負責新住民事務政策的規劃、推動、執行及協調，條文自公布後三個月施行。

內政部新住民發展署組織法部分，有關該署設立目的及隸屬關係，三讀條文明定，內政部為保障多元文化精神及新住民基本權益，統籌規劃及辦理有關新住民事務，特設新住民發展署。

規劃新住民發展基金、服務措施

新住民發展署權限掌理事項有十一款，包括新住民事務政策、制度、法規之統籌規劃、研究、諮詢、協調及推動；新住民總體支持事項之研擬、訂定、定期調查及檢討；新住民發展基金之規劃、管理及監理；新住民服務措施之規劃、協調及推動；新住民關懷協助及弱勢扶助與就業服務的規劃、協調及推動。

條文也規範，獎勵、補助新住民語言友善環境措施與通譯服務之規劃、協調及推動；獎勵、補助媒體事業製播新住民相關內容之規劃、協調及推動；新住民投入公共參與與多元文化交流之規劃、協調及推動；跨國（境）婚姻媒合管理之規劃、協調及督導。三讀條文明定，新住民發展署置署長一人，職務列簡任第十三職等；副署長一人，職務列簡任第十二職等。

