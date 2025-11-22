衛福部收緊醫美門檻 醫學會：未充分溝通

衛福部預告修正「特管辦法」全面收緊醫美執業門檻。（資料照，記者邱芷柔攝）

衛福部預告修正「特管辦法」全面收緊醫美執業門檻，不僅「直美」醫師將被完全排除，高風險醫美手術也將限由特定專科醫師執行，並強制通過診所評鑑。形體美容外科醫學會批評，此次修法程序粗糙未充分溝通，恐讓全台近千家診所、上萬名從業人員受衝擊。

轟修法粗糙 衝擊上萬名從業人員

衛福部長石崇良昨天表示，未來執行手術的醫美醫師須經大外科訓練，醫療院所執行醫療內容抽脂量達一定程度、全身拉皮、削骨等高風險醫美手術者，也須經評鑑。該草案分三階管理，執行非侵入性醫美如光電、鐳射，或針劑等要經兩年畢業後一般醫學訓練（PGY），若是手術類的則要經大外科訓練，若醫美的醫療院所有執行高風險手術者須接受評鑑。

石崇良指出，抽脂量達一定程度、全身拉皮、削骨等高風險手術不能僅看醫師資格，也要檢視機構環境、品質、安全，才能確保民眾權益，曾出現民眾接受醫美服務導致健康有風險或出現危害生命等案例，有必要強化管理。

石崇良：高風險手術需把關

石崇良表示，醫美診所應跟鄰近醫院建立合作關係，讓醫院的醫療人員可到場協助或有安排緊急後送通道，「最不希望的就是讓病人自行就醫」。

形體美容外科醫學會批評，預告修法未與相關醫學會討論，也未彙整專業意見，且僅給三十天意見期，明顯不符「行政程序法」對非急迫性公告應有六十天預告期的規定。學會認為，草案在程序正義、評鑑權力分配、急診人力外流與緊急後送安全等關鍵議題都有缺失。

學會常務理事、開業醫美診所院長邱正宏表示，現行特管辦法已針對高風險的八大項醫美手術，限定由專科醫師執行，且當初修法「不溯及既往」，新制卻無落日條款。

邱正宏說，過去多起醫美事故的執行醫師都有專科資格，把PGY當成限制反而失焦。「真正保障病患安全的，是每一位做美容醫學手術的醫師都要會急救。」

石崇良強調，診所若要執行這類高風險手術，主管機關不能沒做把關，才展開改革與修法，評鑑可依醫療院所規模不同調整，對於醫學會等各種意見，會請醫事司跟相關團體說明。

