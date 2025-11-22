停辦17年 賴總統宣布重啟公地放領

台東農民出示數十年前、早已破爛的土地租金繳納收據，期待土地放領的一天。（記者黃明堂攝）

4445位農漁民向國有財產局承租 可望受惠

總統賴清德昨宣示重啟停辦十七年的公地放領政策，指示內政部、財政部在「依法行政、信賴保護與國土保育」原則下重啟政策。內政部已成立公地放領審議委員會，統計全國有一九七四公頃國有農地、養殖用地，由四四四五位農漁民向國有財產局承租利用，這些農漁民可望受惠「公地放領」政策，擁有屬於自己的農地。

明年初即可向縣市政府申請

總統賴清德昨天到彰化縣溪州鄉了解「公地放領」政策推動情況，他強調，重啟「公地放領」政策是許多農民的願望，過去因為天災而暫停，他全力推動，經跨部會整合，明年初農漁民就可向縣市政府申請。

賴清德說，內政部成立的公地放領審議會，歷經跨部會一百場以上會議，擬定有資格申請的農民條件，只要符合農地農用、自耕農、未破壞國土，便可開放公地放領，年底前十四個直輖市、縣市政府都會成立公地放領工作小組。

內政部長劉世芳表示，放領條件包括一九七六年以前迄今之國有之農牧用地，即承租人農地農用，沒有轉租他人使用，另外，符合「國有耕地放領實施辦法」、「國有邊際養殖用地放領實施辦法」。

劉世芳表示，目前符合條件的共有國共有一九七四公頃國有農地、養殖用地，由四四四五位農漁民承租使用，以台東縣六〇八．八四公頃最多，屏東縣以三七六．五四公頃居次，台中市二七七．五公頃排第三。

溪州鄉農民鄭偉馨說，百年前他阿公就在這裡耕作，國民政府來台把土地拿走，早年政府為照顧榮民，隔壁榮光村榮民可以放領，同樣是濁水溪開墾出來的土地，他們就不能放領，很高興政府恢復公地放領政策。

台東農民憂合約不見 難被認定

台東農民則高喊，這是遲來的土地正義！不過盧姓農民說，放領對象是自耕農，有些年邁父母親將土地承租權過給兒女，兒女繳的是勞保，並沒有農保，身分是否為自耕農，有待放寬認定。也有農民質疑，他們早期是向退輔會、台糖甚至土地銀行租用土地，這些似乎都未納入放領對象。另外，有很多農民世代盼不到放領，早期租用的合約早已不見，如何進行租用認定？

屏東縣、台中市政府指出，將待收到內政部正式公文後，再研議配合辦理作法。

總統賴清德（圖中）到彰化縣溪州鄉了解公地放領政策推動進度。（立委陳素月服務處提供）

