    62藝術家攜手 高雄大社辦聯展

    2025/11/22 05:30 記者洪臣宏／高雄報導
    「大藝聚、社福音」藝術聯展即日起在高雄大社區中山堂展出，有62位藝術家參展。 （記者洪臣宏攝）

    「大藝聚、社福音」藝術聯展即日起在高雄大社區中山堂展出，有六十二位藝術家參展，不僅是大社區藝術生活推廣的一大盛事，也是高雄市觀音山藝術協會回溯當年起點，呈現廿二年藝術成就與傳承精神的里程碑。

    展覽由大社區公所主辦、高雄市觀音山藝術協會承辦，高雄市觀音山藝術協會於二〇〇三年在大社區中山堂成立，時隔廿二年，協會再度回到「發源地」舉辦年度藝術聯展，別具歷史意義。展覽即日起展開至十一月卅日，今天將舉辦開幕茶會。

    大社區區長王瑞麟表示，大社地區人文薈萃，高雄市觀音山藝術協會近年來走入社區推廣藝術，因而邀請協會承辦展覽，提升社區文藝氣息。

    觀音山藝術協會理事長長江敏英表示，中山堂是藝術協會夢想啟航的地方，此次聯展不僅是成果發表，感謝區長和各界支持，將展現協會廿二年來持續深耕在地藝術的決心與熱情。

    展覽集結了六十二位藝術家近百件的創作，涵蓋了多元的藝術形式，透過不同類型的作品，看見每位藝術家對這片土地的重視與情感。展覽期間也規劃了一系列的藝文推廣講座，促進藝術交流與民眾參與。

