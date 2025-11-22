為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高捷大寮林園線 明年初送交部審議

    2025/11/22 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    高捷大寮林園線預定路線圖

    已納路網評估 初步規劃從橘線大寮站開始 將銜接小港林園線幸福公園站

    高雄大寮居民盼望已久的捷運「大寮林園線」，捷運局昨天表示已納入路網評估，預計將在明年初送交通部審議。

    黃天煌︰居民反映應趕快興建

    議員黃天煌昨於議會質詢指出，橘線的大寮捷運站於二〇〇五年施工，於二〇〇八年正式完工啟用，迄今已十七年；地方反映大寮林園線應趕快興建，讓交通更便利，要求捷運局說明大寮林園線的進度。

    捷運局長吳嘉昌表示，大寮林園路網已經納入高雄市整體路網評估，初步路線規劃會從橘線大寮站，經過省道台廿五線，銜接小港林園線的RL6幸福公園站，預計明年初會有整體報告，再提交給交通部審議核備。通過後會依照優先順序，逐步推動可行性相關作業。

    全長約16公里 共13座車站

    大寮林園線又稱大寮延伸線，是高雄捷運計劃中的長期路網路線之一，原預定採高運量系統與橘線直通行駛，但因運量不足而未興建；之後改評估使用輕軌系統，但仍評估運量不足，目前先以加開公車班次替代。根據捷運局規劃，大寮林園線全長約十六公里，共十三座車站。

    陳其邁︰財劃法恐排擠 盼中央給資源

    市長陳其邁則說，捷運路網每十年檢討一次，本案已納入此次檢討，大寮往北銜接大樹，未來也可與捷運紫線串聯；捷運建設需遵循規劃、可行性評估及核定興建等程序，但財劃法修法恐排擠地方建設補助，盼中央在區域均衡下給予合理資源。

    此外，針對行政院普發一萬元，議員李雅靜昨天質詢指出，新竹市已確定加碼五千、嘉義市研議加碼三千，高雄即使不加碼發現金，也應有實質作為以提振經濟。

    政院普發1萬 市府推大型活動

    陳其邁表示，民眾領到一萬元，不見得會在短時間就花掉，市府規劃於農曆年前推出一系列活動，將整合演唱會、聖誕生活節及冬日遊樂園等大型活動，祭出相關優惠，詳細內容會陸續對外公布。

