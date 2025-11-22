為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    燈海、馬戲團 屏東四重溪溫泉季登場

    2025/11/22 05:30 記者蔡宗憲／屏東報導
    四重溪溫泉季登場，表演團隊匯聚，開幕演出精彩。 （記者蔡宗憲攝）

    四重溪溫泉季登場，表演團隊匯聚，開幕演出精彩。 （記者蔡宗憲攝）

    百人熱鬧踩街 壓軸煙火秀璀璨 101天溫泉慶典啟動

    「屏東四重溪溫泉季」昨晚在四重溪溫泉公園盛大開幕，國際級Focasa馬戲團迎風演出《看見台灣》，融合南島文化與高空馬戲，百人踩街隊伍熱鬧開走，壓軸煙火秀璀璨點亮夜空，吸引國外遊客湧入，宣告即日起至明年三月一日，連續一〇一天不間斷溫泉慶典正式開跑。

    3大展區 邀5組藝術家打造

    開幕首夜人潮從午後綿延不絕，十組恆春半島表演團隊匯聚溫泉老街，現場熱鬧滾滾。縣長周春米親臨點燈，表示今年以「星空泡湯祭」為主題，主燈區四重溪溫泉公園化身星河燈海，旭海溫泉副燈區與「風域半島」三大展區，邀請五組藝術家打造「風域印光」、「聖靈之境」、「不會凋謝的路」等光藝術裝置，讓遊客泡湯之餘，走進自然與藝術的療癒對話。

    與地方產業合作 推深度體驗

    周春米強調，四重溪不只泡溫泉，更是串聯牡丹、車城、恆春觀光能量的重要節點，今年首度與地方產業合作推出深度體驗，包括「念吉成爺爺說故事」、「溫泉廚藝教室」、「開運注連繩DIY」與「四重溪單車遊」，還有「泉水任務」實境解謎遊戲與集章換好禮，邀全國民眾利用冬季來恆春半島，享受暖心溫泉、美食與光影藝術，打造最療癒的冬季儀式感。

    30台餐車進駐 市集接力展開

    縣府交通旅遊處指出，今年擴大「四重溪溫泉郵輪巴士」，從高鐵左營站直達，結合秘境步道、洋蔥染布手作，免開車輕鬆玩透透。運動觀光也升級，溫泉路跑外首推「自行車挑戰賽」；開幕週連三天超過三十台餐車進駐，後續還有溫泉年街市集、溫泉運動市集接力熱鬧。為方便遊客，活動期間推出兩條銅板價接駁車，從枋寮、恆春轉運站直達四重溪。限定紀念品包括香氛片、防水提袋、家徽中筒襪等，消費滿五百元即可兌換。

    「屏東四重溪溫泉季」昨晚在四重溪溫泉公園開幕，主燈區化身星河燈海，充滿浪漫氣氛。（記者蔡宗憲攝）

    「屏東四重溪溫泉季」昨晚在四重溪溫泉公園開幕，主燈區化身星河燈海，充滿浪漫氣氛。（記者蔡宗憲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播