斗六鐵路立體化 施工期10年拆3陸橋

雲林縣斗六市區鐵路立體化可行性研究計畫，經交通部鐵道局邀集相關單位召開審查會議，確認市區最重要三座陸橋，包括明德路、大學路及內環路陸橋，施工期間全部要拆除，並以臨時平交道替代，由於預估的施工期程長達十年，未來在鐵路高架完成前，斗六市可能須面對漫長的交通黑暗期。

斗六市區鐵路立體化計畫自二〇一七年啟動可行性研究，確定將斗六市區最繁忙路段的鐵路高架化，二〇二二年獲鐵道局初審通過，目前正進行可行性評估計畫，總經費初估為二百二十億元，高架路段全長約六．五公里，將拆除達豐廠前、海豐崙、斗六國中、鎮北路、保長路、後庄一、後庄二等七座平交道。

請繼續往下閱讀...

預定高架路段內的大學路、明德路及內環路等三座陸橋，施工期間就全部拆除，由於這三座陸橋都位於市區重要交通路口，交通流量非常大，改為臨時平交道且施工期長達十年，勢必對交通帶來極大衝擊。

副縣長謝淑亞、縣府交通工務局長汪令堯二十日率規劃團隊前往台北參加交通部鐵道局會議，縣府團隊表達全力配合中央政策意願，希望計畫能早日通過中央審查並儘速核定，讓雲林鄉親能享有安全、便捷且具城市尊嚴的交通環境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法