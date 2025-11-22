賴清德：不同黨沒關係 同國最要緊

賴清德總統（中）西螺吳厝朝興宮參拜，強調不同黨派沒關係，同國最要緊。 （記者李文德攝）

賴清德總統昨天到雲林西螺吳厝朝興宮參拜並贈匾揭牌，他提到政府打造「台灣之盾」、創造經濟繁榮、帶動社會福祉等三項國家政策外，更強調不同黨派沒關係，「同國最要緊」，媽祖也不會有黨派之分，希望各界能夠團結一心，面對外來威脅能夠一致向外抵禦。

西螺吳厝朝興宮參拜 贈匾揭牌

賴總統昨由朝興宮主委廖承洋陪同參拜，並揭開「慈雲吐澤」牌匾。賴總統致詞時首先肯定朝興宮對於地方的付出，再提到國家三項政策。他說，面對中國威脅，台灣更要提高國防力量、維持國防自主產業，國防相關產業每個環節都需做好，要為國家打造一座「台灣之盾」保護人民。

賴清德表示，第二項國家政策就是要再推動經濟發展，馬英九時代每年經濟平均成長率二．八％，蔡英文總統則成長至三．二％，台灣今年第三季經濟成長率達七．六％，整體經濟持續成長，現在國民年均所得贏過日韓，將持續推動經濟政策，提升競爭力；第三項政策便是創造社會福祉，讓民眾能夠感受到政府的照顧。

賴清德強調，國家是大家共有的，民眾有需要時，國家都要與人民站在一起，「不同黨沒關係，同國最要緊」，希望各界團結努力一致對外。

