《雲林縣長選戰》綠劉建國呼聲高 藍張嘉郡表態

下屆縣市長選舉將於明年十一月底投開票，民進黨立委劉建國再披戰袍呼聲高，對此他表示，相信黨中央會找出最能為雲林做事的人才，目前仍需要時間與空間討論；國民黨方面，現任縣長張麗善姪女、立委張嘉郡昨天證實將積極爭取黨內提名，為選情加溫。

劉：黨中央會討論推最佳人選

連霸五屆立委的劉建國參選本屆雲林縣長，雖未能勝選，但他的佈局及服務範圍已逐漸從原本的山線地區擴及到海線，去年起還擔任民進黨雲縣黨部主委，外界解讀，劉建國有再戰之意。近來民進黨選舉對策委員會陸續拍板明年地方選舉多個縣市提名，但雲林縣仍未定案，地方基層頻頻喊話中央黨部，應儘快提名。

劉建國表示，相信黨中央能夠找出為雲林做事的好人才，需要給黨中央空間及時間討論，才能找出對雲林最好且最適合的人選。

張：協助農業縣轉型科技城

張嘉郡昨天則首度鬆口證實，正值農業大縣轉型農工商科技城階段，有責任挺身而出，因此她將爭取國民黨提名參選雲林縣長。

前雲林縣長、中央畜產會董事長蘇治芬表示，兩人目前動作都在為下次選舉鋪排，看得出來就是兩人要選，提不提名其實不用再討論；張麗善則認為，政策需延續，張嘉郡是最合適人選，將全力支持。

民進黨議員蔡孟真認為，劉建國是雲林縣內最佳人選，希望黨中央能夠趕緊提出最好人選，定於一尊，讓地方將焦慮心情穩定下來，準備迎戰明年選舉。

國民黨議員李明哲表示，張嘉郡目前是黨內適合人選，且從政經歷豐富，如果張麗善執政成果能由她延續，樂觀其成。

