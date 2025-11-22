為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《雲林縣長選戰》綠劉建國呼聲高 藍張嘉郡表態

    2025/11/22 05:30 記者李文德／雲林報導
    下屆雲林縣長選戰，國民黨立委張嘉郡（右）爭取提名。（張嘉郡辦公室提供）

    下屆雲林縣長選戰，國民黨立委張嘉郡（右）爭取提名。（張嘉郡辦公室提供）

    下屆縣市長選舉將於明年十一月底投開票，民進黨立委劉建國再披戰袍呼聲高，對此他表示，相信黨中央會找出最能為雲林做事的人才，目前仍需要時間與空間討論；國民黨方面，現任縣長張麗善姪女、立委張嘉郡昨天證實將積極爭取黨內提名，為選情加溫。

    劉：黨中央會討論推最佳人選

    連霸五屆立委的劉建國參選本屆雲林縣長，雖未能勝選，但他的佈局及服務範圍已逐漸從原本的山線地區擴及到海線，去年起還擔任民進黨雲縣黨部主委，外界解讀，劉建國有再戰之意。近來民進黨選舉對策委員會陸續拍板明年地方選舉多個縣市提名，但雲林縣仍未定案，地方基層頻頻喊話中央黨部，應儘快提名。

    劉建國表示，相信黨中央能夠找出為雲林做事的好人才，需要給黨中央空間及時間討論，才能找出對雲林最好且最適合的人選。

    張：協助農業縣轉型科技城

    張嘉郡昨天則首度鬆口證實，正值農業大縣轉型農工商科技城階段，有責任挺身而出，因此她將爭取國民黨提名參選雲林縣長。

    前雲林縣長、中央畜產會董事長蘇治芬表示，兩人目前動作都在為下次選舉鋪排，看得出來就是兩人要選，提不提名其實不用再討論；張麗善則認為，政策需延續，張嘉郡是最合適人選，將全力支持。

    民進黨議員蔡孟真認為，劉建國是雲林縣內最佳人選，希望黨中央能夠趕緊提出最好人選，定於一尊，讓地方將焦慮心情穩定下來，準備迎戰明年選舉。

    國民黨議員李明哲表示，張嘉郡目前是黨內適合人選，且從政經歷豐富，如果張麗善執政成果能由她延續，樂觀其成。

    下屆雲林縣長選戰，民進黨立委劉建國再披戰袍呼聲高。（記者李文德攝）

    下屆雲林縣長選戰，民進黨立委劉建國再披戰袍呼聲高。（記者李文德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播