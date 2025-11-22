《南投》首創大學與公所合作 日照中心核准設立

暨大護理學院開設護理、長照兩個原住民族專班，未來是暨大附設日照中心的人力來源之一。（暨大提供）

全國首座大學與公所合作的「暨大附設珠仔山日照中心」，本週獲南投縣府核准設立，由埔里鎮公所提供場館，國立暨南國際大學提供專業人力，該日照中心位於溪南國小對面，縣府核定的仁愛鄉翠巒、瑞岩部落遷村聚落的隔壁，暨大指出，該日照中心未來可望成為原民遷村新聚落、長照服務、大學生學習的整合示範點。

暨大校長武東星表示，暨大二〇二三年起成立護理學院及相關照護系所，並開設護理、長照兩個原住民族專班，致力於解決偏鄉長照人才短缺問題。

「暨大附設珠仔山日照中心」近日獲南投縣府核准設立，這是首座由國立大學運用鄉鎮公所場館設立的日間照顧中心，不只是大學社會責任的具象化成果，也將是學生重要實習基地，護理、長照、社工系及原住民族專班的同學，都可以在真實場域中學習。

埔里鎮長廖志城則指出，埔里地區人口老化快速，鎮內目前日照服務仍不足，現在由鎮公所與暨大合作，公所提供場館、暨大提供專業，是非常具創意的合作模式，希望透過專業團隊進駐，共同提升社區長輩的照顧品質。

