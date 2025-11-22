《落實轉型正義》日月潭蔣介石銅像拆除 打造休憩園區

日月潭風景區內五十年歷史的蔣介石銅像，今年六月拆除後，將規劃為休憩園區。（日管處提供）

政府為落實轉型正義，積極推動「去蔣化」政策，日月潭風景區內具有五十年歷史的蔣介石銅像，在今年六月拆除後，將規劃為休憩園區，讓遊客在環潭步道健行時，途中也能有舒適的歇息場所。

日月潭早年設有「蔣總統行館」，每當蔣介石到中部地區巡視，就會在行館辦理公務，並接見國內、外貴賓，蔣介石伉儷也常偕同家眷到此度假，並指示重建文武廟，新建玄光寺、玄奘寺、慈恩塔，以及環湖公路等設施，對日月潭地區的建設可說貢獻良多。

請繼續往下閱讀...

一九七五年蔣介石逝世後，南投縣各界為紀念蔣介石，便在潭區文武廟與孔雀園之間的松柏崙步道，設置蔣介石銅像供人憑弔，銅像為蔣介石脫帽、持帽姿態，高度達四公尺，底下平台則刻有「日月齊光」字樣，是潭區唯一的蔣介石銅像，矗立已有五十年，周邊則設有牌樓，當地稱作「蔣公廣場」。

日月潭風景區管理處表示，近期為配合內政部清除威權象徵作業，潭區蔣公廣場先拆除牌樓上的字樣石碑，銅像在今年六月拆除。

有關廣場的後續活化方式，目前會先做環境整理，營造乾淨舒適空間，之後則研議設置座椅、涼亭，以及在地景點與人文意象等，打造成休憩園區，提供前往松柏崙步道的遊客，可在途中停留休息。

政府為落實轉型正義，拆除日月潭松柏崙步道的蔣介石銅像。（日管處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法