為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《落實轉型正義》日月潭蔣介石銅像拆除 打造休憩園區

    2025/11/22 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭風景區內五十年歷史的蔣介石銅像，今年六月拆除後，將規劃為休憩園區。（日管處提供）

    日月潭風景區內五十年歷史的蔣介石銅像，今年六月拆除後，將規劃為休憩園區。（日管處提供）

    政府為落實轉型正義，積極推動「去蔣化」政策，日月潭風景區內具有五十年歷史的蔣介石銅像，在今年六月拆除後，將規劃為休憩園區，讓遊客在環潭步道健行時，途中也能有舒適的歇息場所。

    日月潭早年設有「蔣總統行館」，每當蔣介石到中部地區巡視，就會在行館辦理公務，並接見國內、外貴賓，蔣介石伉儷也常偕同家眷到此度假，並指示重建文武廟，新建玄光寺、玄奘寺、慈恩塔，以及環湖公路等設施，對日月潭地區的建設可說貢獻良多。

    一九七五年蔣介石逝世後，南投縣各界為紀念蔣介石，便在潭區文武廟與孔雀園之間的松柏崙步道，設置蔣介石銅像供人憑弔，銅像為蔣介石脫帽、持帽姿態，高度達四公尺，底下平台則刻有「日月齊光」字樣，是潭區唯一的蔣介石銅像，矗立已有五十年，周邊則設有牌樓，當地稱作「蔣公廣場」。

    日月潭風景區管理處表示，近期為配合內政部清除威權象徵作業，潭區蔣公廣場先拆除牌樓上的字樣石碑，銅像在今年六月拆除。

    有關廣場的後續活化方式，目前會先做環境整理，營造乾淨舒適空間，之後則研議設置座椅、涼亭，以及在地景點與人文意象等，打造成休憩園區，提供前往松柏崙步道的遊客，可在途中停留休息。

    政府為落實轉型正義，拆除日月潭松柏崙步道的蔣介石銅像。（日管處提供）

    政府為落實轉型正義，拆除日月潭松柏崙步道的蔣介石銅像。（日管處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播