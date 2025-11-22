批台中市府瀆職後 養豬協會理事長收烏龍罰單

中華民國養豬協會理事長潘連周住屏東縣潮州鎮，日前台中爆發非洲豬瘟疫情後，曾公開抨擊台中市政府管理不善「瀆職」，卻在近日收到台中市警方開錯的交通罰單，指他的賓士車在台中超速，但罰單照片卻是機車，因車牌號碼相同，明顯開錯單，警方在電話中要他舉證申訴，令人氣結；對此，清水分局昨指出，有關員警作業疏失部分，分局已主動撤銷錯誤舉發，並追究相關人員責任。

警開錯罰單 要車主自行舉證申訴

潘連周罰單上標註車種是「自用小客車」、照片卻是機車，縱使同車號也不應發出罰單，潘連周的太太照著罰單上的電話打給交通分隊詢問，未料卻獲得「自行舉證再循程序申訴」回覆，警方出錯，卻要自行舉證，相當擾民，有朋友半開玩笑質疑難道是「媽媽市長秋後算帳」？

已撤銷舉發 追究員警疏失責任

據監理單位統計，全台汽車與機車車牌號碼一模一樣約二千件，清水分局長鄭鴻文說，舉發錯誤罰單，員警作業疏失部分已主動撤銷錯誤舉發，將追究相關人員疏失責任；另該部普通重型機車違規情形，將依規定另行舉發。至於員警電話回應態度不當部分，已啟動行政檢討，強化員警教育訓練。

