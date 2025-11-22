台中兒少「性犯罪」 居六都之冠

台中市議員楊典忠（右起）、施志昌、林祈烽及鄭功進等人，批評台中市兒少犯罪率增加，市府防線失靈。（記者蔡淑媛攝）

台中市青少年犯罪持續惡化！台中市議員施志昌等人廿一日指出，近幾年台中兒童少年刑案犯罪數不斷攀升，從台中市長盧秀燕二〇一九年上任時，犯罪率從每十萬人口有二〇六人，到今年已上升為三五一人，犯罪類型以詐欺占比最高，去年兒少性暴力及妨害性自主案件也攀高，性犯罪件數居六都之冠，市府解決青少年犯罪問題防線失靈；台中市警察局長吳敬田等局處首長強調，已有跨局處合作從源頭改善。

性犯罪共621件 青少年占2成

包括議員楊典忠、施志昌、林祈烽與鄭功進等人，昨在議會總質詢痛批台中市青少年犯罪詐欺猖獗、性暴力攀高，從「二〇二四年台中市重要統計指標」發現，詐欺已成為台中青少年犯罪比例最高的類型，二〇一九年每十萬青少年約四十五人涉入詐欺，去年已攀升到九十四人。

請繼續往下閱讀...

去年犯罪比例最高為詐欺

青少年犯罪常見類型也包括竊盜與妨害性自主，其中兒少性暴力及妨害性自主案件逐年攀高，根據警政署數據，去年台中發生性犯罪發生人數達一二四人，居六都之冠，其次是桃園一一九人、新北一一八人、高雄七十人、台北市六十六人、台南四十四人，更令人擔憂的是，台中市在性犯罪案共六二一件，而十二至十七歲青少年犯案就占兩成。

警方︰跨局處合作 從源頭改善

施志昌強調，要防制青少年犯罪問題，必須仰賴市政府跨局處合力，質疑警察局、社會局、衛生局、教育局的防線都已出現破口。

警察局長吳敬田坦承，現在兒少犯罪率與六年前有落差，主因去年九月系統優化後，匿報的黑數減少，因此犯罪率會增加，強調持續入校園做犯罪預防宣導，社會局、衛生局與教育局均表示，從社會安全網、暑假青春專案及心理輔導、校園三級預防工作都在進行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法