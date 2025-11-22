沙鹿鹿陽國小9路口無紅綠燈 議員︰太離譜

鹿陽國小前門左側的保定路、保順六街口未設紅綠燈、斑馬線。 （台中市議員楊典忠提供）

9月剛招生 校園周邊4交叉路口、5T字路口 只有1處斑馬線

沙鹿區鹿陽國小今年九月甫招生，但學校周邊九處路口竟無紅綠燈，僅設一處斑馬線，台中市議員楊典忠等人廿一日在議會直斥「太誇張」，質疑市府枉顧沙鹿區學童上下學通行安全，甚至原縣區與原市區學校相關交通安全的設計待遇差別太大，要求市府專案檢討改善；台中市長盧秀燕回應，新學校的工程需要逐漸推進與優化，承諾再改善。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕︰新學校需逐漸優化 將再改善

市議員楊典忠、林祈烽、施志昌、鄭功進昨關切中市新設學校的通學安全問題，其中鹿陽國小九月開學至今，周邊四個交叉路口、五個T字路口，竟然只有校門口前保定路劃設一處斑馬線，其餘八個路口都未設置斑馬線，周邊共九處路口更未設任何紅綠燈或閃光號誌。

楊典忠質疑，盧秀燕開學日還特地去鹿陽國小迎接學童開學，難道只看到家長開車接送的學童，卻忽略走路上學的學童安全，尤其學校後門前的保成路，車流量大，時常有大貨車、卡車經過，連最基本的斑馬線都沒有，令家長難以接受。

楊典忠引用交通部「通學步道改善指引」及市議會去年的決議事項，新設學校的周邊交通號誌、標誌、標線，應與交通局、建設局共同會勘並一併完成，但鹿陽國小周邊路口卻未規劃紅綠燈與斑馬線，太過離譜。

原縣區與原市區通學環境 挨批差太大

他說，原市區新設的北屯區松強國小、南區樹德國小等，卻是紅綠燈與斑馬線「全配」，原縣區的沙鹿鹿陽國小卻「不配」設置紅綠燈，通學環境竟然差這麼多，新設立學校的通學環境應列為基本「標配」，市府應專案檢討鹿陽國小周邊交通規劃，補足紅綠燈、斑馬線以及相關號誌標線，保障學童上下課通學安全。

盧秀燕表示，台中市有三五〇個學校，針對鹿陽國小通學環境只有一個斑馬線的問題，實在太細了，她沒有接到通報，但對新學校工程會再改善；教育局長蔣偉民說，校園安全不論小朋友是坐車或是走路到校，應該都要做好通學步道安全設置。

沙鹿區鹿陽國小周邊9處路口竟無紅綠燈，僅一處設斑馬線。（台中市議員楊典忠提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法