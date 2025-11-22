為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    日福島5縣食品 我全解禁 全球只剩中、俄、韓管制

    2025/11/22 05:30 記者邱芷柔／台北報導
    衛福部食藥署昨公告，日本福島等5縣食品，即日起全面解禁。（資料照）

    衛福部食藥署昨公告，日本福島等5縣食品，即日起全面解禁。（資料照）

    日本福島食品管制走入歷史！衛福部食藥署昨公告，取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等五縣食品即日起全面回歸一般進口管理，與其它國家相同。目前全球僅中國（含港、澳）、韓國、俄羅斯仍維持特別限制。

    食藥署今年八月廿九日預告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，取消逐批查驗及產地證明與輻射檢測報告的雙證制度，預告期六十天，僅收到六則意見，其中一則贊成，其餘為詢問細節，在野黨也未動員反對。

    2011年迄今檢驗逾27萬次 不合格率零

    我國自二〇一一年福島核災後禁止五縣食品輸入，二〇二二年改為「有條件輸入」，二〇二四年再進一步開放並維持逐批檢驗及雙證要求；如今全面解禁，比照一般國家地區管理。

    食藥署長姜至剛強調，我國自二〇一一年以來，已對日本食品進行逾廿七萬批次輻射檢驗，不合格率「〇」，國人因食用日本食品增加的輻射暴露量屬「可忽略」，且國際原子能總署公開資訊也顯示，日本監測制度完善。

    他表示，調整是「回到科學、回到國際趨勢」，國內輻射標準從沒有放寬，仍維持每公斤銫-一三四與銫-一三七總和不得超過一〇〇貝克限量。

    林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，福島食品從「特別管制」改回「一般管理」是合理做法，但強調食安必須滾動式管理，若未來日本監測或台灣邊境再出現異常，相關政策就應隨時收緊。

    日本首相高市早苗拋出「台灣有事論」後，中國祭出抵制旅日與暫停日本水產品進口等報復措施，賴清德總統吃壽司表態挺日，食藥署宣布全面解禁福島五縣食品引發聯想。姜至剛昨強調，純屬行政程序依時程走完。

