高雄智慧圍籬盯非法棄置 明年達70處

高雄市屢屢發生非法棄置廢棄物，高市府攜手中央建置十處智慧圍籬，明年將逐步擴大達七十處，佈設國道、省道及山區主要聯外道路，也將整合警政、交通數萬支電眼，佈下天羅地網全面防堵。

高雄目前列管九十七處非法棄置廢棄物場址，環保局前二年移送六十四件，今年移送十多件法辦，已與環境部合作設置十處智慧圍籬，今年查獲清除業者車輛未維持GPS正常運作等五十三件次，累計開罰金額三十一．八萬元。

環保局明年將擴大監測範圍，加強馬頭山自然生態保育區、大坪頂特定區等處查緝，高雄市環保局將增設十處、環境部則增設五十處，可發揮預警、溯源、追蹤、防堵功能。

智慧圍籬重點佈設在國道、省道沿線及旗美九區主要聯外道路，透過車牌辨識技術結合GPS系統，連線比對通報三聯單，即時掌握清除車輛動向，一旦發現清運車輛的行駛路線異常，將會同警方線上查緝，跨單位成立連繫平台，快速打擊犯罪。

依據《廢棄物清理法》規定，清運業者必須為所屬車輛安裝並維持GPS系統正常運作，違者可處六千至三百萬元，情節重大或涉非法棄置行為，除移送地檢署追究刑責，將扣押車輛、撤銷許可證等處分。

