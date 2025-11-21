屏東推農遊餐桌 名廚開發在地美食

運用在地生產的農作物做成好吃的食物。（記者葉永騫攝）

屏東縣今年推動「食農教育」與「農遊餐桌」計畫，整合教育、農業與觀光資源，縣長周春米說，這項計畫邀請了三位人氣主廚走入農場，輔導三家休閒農場或特色農遊場域開發在地特色料理，成功辦理三場「農遊餐桌」活動，媒合全縣八家農場與十八所學校，帶領超過七百位師生走出教室、走進土地，親手觸摸泥土、採收作物，體會食物從產地到餐桌的真實旅程。

高樹、萬巒、潮州農場 端新菜色

縣長周春米表示，今年特別邀請「THE KINFOLK餐桌」主廚黃鼎博、「ALBA私廚」主廚林郁翔，以及「咕嚕咕嚕家うちりょうり」主廚江國賓，分別進駐高樹鄉「屏東幸福莊園」、萬巒鄉「台灣金石咖啡休閒農場」、潮州鎮「不一樣鱷魚生態休閒農場」進行菜單升級與廚藝輔導，運用農場在地食材，創作多道展現地方風土的創意料理，讓參與者在綠意盎然的田園中品味屏東土地的美好。

18校師生遊農場 體驗從產地到餐桌

縣府農業處說明，這次結合休閒農業及食農教育串聯高樹、萬巒等八個農場據點，與縣內十八所學校合作辦理校外教學，透過農場實地學習耕作、採收、料理與分享，體驗「從產地到餐桌」的真實旅程，理解食物來源，並在過程中培養尊重自然、珍惜食物的態度，將持續推動農遊、教育、永續的融合模式，讓孩子從小扎根農業，更了解屏東。

多年深耕屏東偏鄉的榮亮食田文教基金會，則一口氣挹注大光社區與大光國小，大規模翻新圖書館，不僅補充數百冊新書，還打造柔軟閱讀角落，讓孩子們在海風吹拂中安靜翻頁。食農教育課程更把氣候變遷、糧食安全、海洋保育串連起來點燃這片土地的新希望。

