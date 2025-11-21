為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東縣府500萬寫「縣政專書」 議員質疑動機

    2025/11/21 05:30 記者黃明堂／台東報導

    追加預算為饒慶鈴宣揚政績？

    台東縣議會昨天審查追加預算案時，縣議員簡維國針對縣府國際發展及計畫處提出五百萬元預算，用於編寫「縣政專書」一事，認為這本縣政專書選在明年饒慶鈴縣長任期將屆，且在今年底才追加預算，其目的性令人懷疑，恐是為明年的饒慶鈴八年政績台東博覽會造勢。

    簡維國指出，國計處掌握縣府新聞與行銷業務，這五百萬的專書預算未在年初的常態預算中編列，反而選擇在年底才臨時追加，時機點相當不妥。處長李素琴答詢時解釋，編列專書是為了盤整縣府團隊七、八年來累積的良好縣政成果，希望透過專書留下紀錄。處長並澄清，這是饒縣長任內第一本縣政專書，也強調預算案在年中即已提出需求，只是因行政因素延至十一月審查。

    縣府︰盤整8年縣政成果

    簡強烈懷疑這本專書的真正用途是為總結饒慶鈴八年施政成果的台東博覽會預做熱身文宣，因為專書預計的完成時間為明年五、六月，正好落在博覽會開幕前夕。簡強調，縣府施政的重點在於平常要做好，而不是僅靠行銷；如果縣政推行得好，民眾會自然有感，不必花大筆預算做專書。他進一步指出：「用縣政專書的名義編列預算，來補充明年的博覽會宣傳，這不是正道。」

    簡維國要求，既然這筆預算很可能是為了明年做「總結成績」 讓民眾檢視縣政，縣府各單位就應該誠實、明白地告知，不該使用含糊不清的名義，讓這筆五百萬的預算動機引發爭議。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播