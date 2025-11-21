為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市安檢合格場所 爆滅火器過期、堆雜物

    2025/11/21 05:30 記者董冠怡／台北報導
    西寧市場火警發信器損壞，竟還貼著檢修合格字樣。（議員柳采葳提供）

    議員指官方查核結果與實際狀況有落差 怒批流於形式

    台北市消防局九月曾於業務工作報告指出，全市一八六處大型營業場所，消防檢查結果均符合規定，市議員柳采葳質疑，環南市場六月消防檢查合格，十月卻發生火警，團隊另實測木新市場、興隆市場、中崙市場、西寧市場，發現滅火器過期 、雜物堆放，火警發信器損壞卻張貼檢修合格貼紙，官方查核結果、書面紀錄與實際狀況落差嚴重，怒批消防安檢流於形式並有造假之嫌；消防局回應，會再進行內部查核追蹤。市場處也說，立即要求市場改善缺失。

    柳采葳︰186處合規 有造假之嫌

    柳采葳指出，環南市場火警在消防安檢合格後發生，民眾不解為何不到四個月就出現火警，對照市府針對市轄百貨公司、大賣場及市場等一八六處做出合規的結果，質疑消防安檢到底是保命制度，還只是流於形式？

    滅火器被當門擋、火警發信器損壞

    她也提到，走訪市場發現諸多缺失，木新市場四支滅火器過期且逾二個月沒檢修；興隆市場滅火器兩年未檢修，樓梯過道堆放雜物；中崙市場的滅火器被當門擋，推開門就擋住出路；西寧市場火警發信器損壞，竟還貼著檢修合格字樣，檢修時都沒發現有問題？是市府放水還是委託單位造假？應調查清楚並改善。

    市場處回應，各市場每月都會安排消防廠商進行消防設備安全自主檢查，每年五月底和十一月底依規申報消防檢查，針對上述市場缺失項目，將要求改善並派員稽查雜物堆置。

