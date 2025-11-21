民生社區都更 擬鬆綁連棟限制

民生社區莊敬里在松山機場附近，長期受到航高限制。 （記者孫唯容攝）

基地面積1千平方公尺、剩餘基地5百平方公尺可重建 建蔽率提高到75％

台北市民生社區是台灣首座美式街廓規劃示範社區，至今保留少有而獨特的連棟建築物，因早期管制限制連棟建物應整體開發，成重建阻力。都發局提案修訂管制規定鬆綁連棟限制，只要基地面積達一千平方公尺、剩餘基地達五百平方公尺，就可進行重建。但有民眾擔心鬆綁恐讓住戶失去與建商談判籌碼，也增加安全隱憂。都市計畫委員會主席、副市長李四川表示，以現況要都更，只要有一、兩戶不贊成，就動彈不得，指示都發局就各方意見綜整後，再提大會討論。

請繼續往下閱讀...

放寬住宅區設一般、自由職業事務所

昨天都委會就此案進行討論，該案在年初公展後，有一百多件民眾陳情案，都發局就此再提調整方案，包括鬆綁連棟建築物的重建規模、放寬住宅區設置一般事務所及自由職業事務所，以及受航高限制的莊敬里，將建蔽率由原本的五十％提高到七十五％。

居民憂心鬆綁 失去與建商談判籌碼

根據都發局鬆綁連棟限制方案，同一街廓連棟基地所有人同意只要達一千平方公尺以上、剩餘的基地達五百平方公尺以上，即可進行都更或重建。但民眾表達反對，擔心鬆綁有如被逼都更，失去與建商談判籌碼；一旦被視為不同意戶劃出，建商可能拆到只剩一堵牆之隔，無法安心。

市議員詹為元也出席委員會，表達對鬆綁連棟限制保留意見，他說，雖有結構技師把關，但都更損鄰案件層出不窮，如何確保民眾權利，也應納入討論。

里長︰鋪面、綠帶 社區恐難處理

此外，因應現況住商混合使用需求，都發局提案放寬臨八米以上道路的住宅用地，可在地下層及一、二樓設置一般事務所及自由職業事務所。詹為元認為應增加放寬，在臨十二公尺以上建物二樓放寬設置醫療保健服務業。

富錦里里長李煥中表示，現有無遮簷人行道上的鋪面、綠帶，都是由市府統一維護管理，未來變成開放的空間後，由社區自行管理恐難處理；也擔心小基地開發規模，不同建商會有不同規劃，將破壞現有一致性的景觀。

李四川︰尋求各方意見 再提大會討論

李四川總結指出，民生社區建物確實老舊，很多人希望都更，但連棟建築物要都更，只要有一、兩戶不贊成，就動彈不得；有人希望鬆綁，有人希望維持，甚至認為連棟限制才能保持現有人行道、退縮綠地風貌。裁示都發局就各方意見再作綜整，盡可能尋求各方意見平衡後，再提大會討論。

北市民生社區是台灣首座美式街廓規劃示範社區，都發局提案修訂管制規定鬆綁連棟限制。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法