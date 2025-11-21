古蹟東石郡役所 文化部核定1.1億整修

嘉義縣定古蹟東石郡役所部分屋頂，因7月丹娜絲颱風毀損，文化部核定1.1億元修復。（記者林宜樟攝）

有百年歷史嘉義縣縣定古蹟「東石郡役所」受七月丹娜絲颱風影響，部分屋頂被吹翻毀損，建物木構架暴露在外，遇雨即出現雨水滲入建物，引發民眾憂心恐加速結構劣化，疾呼主管機關設法改善；縣府文化觀光局昨回應表示，文化部於十月核定修復工程經費一億一千一百萬元，將評估優先搭設施工鋼棚架可行性，以維護古蹟建築。

颱風毀屋頂滲雨水 優先評估搭棚架

東石郡役所原為朴子警分局廳舍，在警方搬遷後，閒置至今兩年多，引來民眾批評縣府規劃修復活化，但連基本災後防護都不做，再高修復預算也難挽回正在消失的歷史建築，並要求主管機關公開說明修復工程啟動時程。

文觀局表示，東石郡役所遭丹娜絲颱風肆虐，造成屋瓦多處受損，風災後已啟動清理作業，並在破損嚴重處加設防水帆布，同時通報文化部災損情形，提出修復工程經費補助申請，上月已獲核定修復工程經費一億一千一百萬元。

至於民眾憂心屋瓦破損處恐因雨水滲入，致建物受損，文觀局已請專業團隊評估優先搭設施工鋼棚架可行性，加強臨時防護，維護古蹟。

文觀局也說，正辦理東石郡役所修復工程監造招標作業，預定本月底公告上網，修復工程啟動前，已會同文資防護團隊不定期辦理現勘，持續掌握古蹟現況，確保落實災後防護措施。

