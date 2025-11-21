為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    古蹟東石郡役所 文化部核定1.1億整修

    2025/11/21 05:30 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣定古蹟東石郡役所部分屋頂，因7月丹娜絲颱風毀損，文化部核定1.1億元修復。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣定古蹟東石郡役所部分屋頂，因7月丹娜絲颱風毀損，文化部核定1.1億元修復。（記者林宜樟攝）

    有百年歷史嘉義縣縣定古蹟「東石郡役所」受七月丹娜絲颱風影響，部分屋頂被吹翻毀損，建物木構架暴露在外，遇雨即出現雨水滲入建物，引發民眾憂心恐加速結構劣化，疾呼主管機關設法改善；縣府文化觀光局昨回應表示，文化部於十月核定修復工程經費一億一千一百萬元，將評估優先搭設施工鋼棚架可行性，以維護古蹟建築。

    颱風毀屋頂滲雨水 優先評估搭棚架

    東石郡役所原為朴子警分局廳舍，在警方搬遷後，閒置至今兩年多，引來民眾批評縣府規劃修復活化，但連基本災後防護都不做，再高修復預算也難挽回正在消失的歷史建築，並要求主管機關公開說明修復工程啟動時程。

    文觀局表示，東石郡役所遭丹娜絲颱風肆虐，造成屋瓦多處受損，風災後已啟動清理作業，並在破損嚴重處加設防水帆布，同時通報文化部災損情形，提出修復工程經費補助申請，上月已獲核定修復工程經費一億一千一百萬元。

    至於民眾憂心屋瓦破損處恐因雨水滲入，致建物受損，文觀局已請專業團隊評估優先搭設施工鋼棚架可行性，加強臨時防護，維護古蹟。

    文觀局也說，正辦理東石郡役所修復工程監造招標作業，預定本月底公告上網，修復工程啟動前，已會同文資防護團隊不定期辦理現勘，持續掌握古蹟現況，確保落實災後防護措施。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播