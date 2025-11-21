為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中央補助6億 虎尾青埔分洪道開工

    2025/11/21 05:30 記者李文德／雲林報導
    中央補助逾6億元給雲林縣府，執行青埔分洪道及抽水站工程，昨動工。（記者李文德攝）

    中央補助逾6億元給雲林縣府，執行青埔分洪道及抽水站工程，昨動工。（記者李文德攝）

    安慶圳上游洪峰水量引導排入北港溪 可改善6成淹水

    經濟部水利署進行「虎尾潮」計畫工程，一期工程完工，二、三期進行中，另中央再補助逾六億元，由雲林縣府執行「青埔分洪道治理工程暨抽水站新建工程」，昨開工。縣府表示，將把安慶圳上游洪峰水量引導至專設通道，改善六成淹水，另考量民意，抽水站工程將暫緩，另覓地點興建。

    考量民意 抽水站將重新選址

    「虎尾潮工程」是我國首件水利工程啟動國際競圖，整體工程分為三計畫，分別為北港溪虎尾興南大橋至平和橋段整體環境營造，經費二．四億元；安慶圳大排虎尾糖廠段排水路治理投入二．三億元；青埔分洪道及抽水站工程，經費約六億元。前兩者由水利署負責，後者由縣府執行。

    縣府水利處副處長吳文能表示，青埔分洪道及抽水站工程由中央全額補助逾六億元，分洪道將把安慶圳上游水量引道至專設通道，總長約八一七公尺，分洪量達每秒二十二立方公尺，可在豪雨期間自動分流排入北港溪，更設人行步道，預計工程五百四十天。另抽水站設置於雲七三之一鄉道與河堤道路交界處，抽水量達每秒八立方公尺。

    雲林縣長張麗善、第五河川分署副署長李俊霖、虎尾鎮長林嘉弘及多位地方民代昨天出席動工典禮。當地民眾指出，抽水站設置地點鄰近四戶住家，地方憂心一旦工程開挖恐會造成房屋塌陷或建築體毀損，希望重新選址，目前正另覓地點中。

    張麗善表示，考量民眾意見，將暫緩抽水站工程並啟動重新評估及選址程序，與地方保持密切溝通；李俊霖表示，此計畫經費已核定，交由縣府執行，至於地點變更也請縣府盡快提出計畫，會盡速給予協助。

