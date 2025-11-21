南鐵地下化 交長促第一階段明年底通車

台南車站地下化月台的軌道已完成舖設。（記者蔡文居攝）

8.23公里隧道主結構全線完成 台南車站主體工程進度逾76％

台南市鐵路地下化八．二三公里隧道主結構已全線完成，其中台南車站主體工程進度已逾七十六％，車站大廳、月台、手扶梯、軌道鋪設等已具體可見，而車站月台新的「站間里程牌」也首度曝光，呈現一個現代化車站的雛型，明年底通車後，台南交通建設也將進入新的里程碑。交通部長陳世凱昨天南下現勘，要求明年底南鐵地下化工程第一階段通車一定要如期完工。

月台新的「站間里程牌」首度曝光

立法院交通委員會昨天考察南鐵地下化工程，除立委林俊憲、台南市副市長趙卿惠及多名議員外，陳世凱、鐵道局長楊正君等人出席並簡報，也現勘台南車站地下化工程、東門陸橋工區及林森站路段地下化工程。台南車站地下化工程讓首次參訪一行人驚嘆工程浩大，期待南鐵地下化工程早日完工通車。

其中，台南車站月台新的「站間里程牌」也首度曝光，陳世凱與眾人一起在里程牌前合照，見證台南交通建設將邁入新的里程碑。

行駛百年火車 將走進府城地下

陳世凱也下達指令，要求南鐵下地通車一定要在明年底如期通車。他表示，一百多年前，台南有這條鐵路，從府城到打狗，明年底一定要達成地下化工程第一階段通車的目標，讓台南鄉親看了一百年的火車，也將開始在地下行駛。

鐵道局指出，明年底南鐵地下化通車計畫預定總進度八十五．七五％，目前計畫總進度七十八．六六％，完成百分比九十一．七三％。此外，土建工程部分，其中台南車站主體工程進度已達七十六．六五％，目前車站主體結構及車站內軌道鋪設、導電軌安裝也已施作完成，並全面展開站體裝修、機電設備安裝等作業。

目前台南車站相關設施陸續施作中，已呈現一個現代化車站的雛型。後續平交道、地下道填平、橋梁拆除也會接續施作。

增林森及南台南站 整體計畫2031年完工

鐵道局預估，明年十二月軌道切換至地下通車及啟用台南地下車站，至於新增設的林森站及南台南站則分別訂於二〇二九年九月及二〇三〇年九月啟用，二〇三一年三月南鐵地下化整體計畫完工。

台南車站地下化月台新的「站間里程牌」。（記者蔡文居攝）

交通部長陳世凱（右五）現勘南鐵地下化工程，要求明年底一定要如期通車。（記者蔡文居攝）

